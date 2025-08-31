De la Torre Eiffel en Paris a Picadilly en Londres y... ¿al viejo puente sobre la Bahía de Cádiz?

Llama mucho la atención la poca presencia que la marca Trocadero, reconocida mundialmente, tiene en España y, especialmente, en la Bahía de Cádiz, donde este se ubica. Esta falta de reconocimiento contrasta (y mucho) con todo el boato y la relevancia que ‘Trocadero’ tiene en Francia. Paris le dedica la que es su plaza más universal, sobre la que se levanta su joya arquitectónica: la Torre Eiffel.

También en Londres, en el Reino Unido, donde se alza el edificio de ‘London Trocadero’, junto a Piccadilly Circus, que es una para obligada para todos los que visitan la ciudad.

Sin embargo, es evidente que esa marca no se ha explotado en su lugar de origen, donde apenas da nombre a un polígono industrial, de cuyo estado mejor no hablar.

Por eso, ahora que se levantan voces para eliminar el nombre de José León de Carranza del puente que une Cádiz con Puerto Real, no son pocas las voces que ven la oportunidad de dar al Trocadero su justo homenaje. Y si nos paramos a pensarlo, tiene todo el sentido.

Una de sus patas está prácticamente en el Trocadero y, por qué no decirlo, sería casi poético que Trocadero, que sufrió una sangrienta batalla para defender la Constitución de 1812, sirva ahora de puente entre ambas ciudades, junto al puente que sí celebró un Bicentenario a la altura de los acontecimientos.