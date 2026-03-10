La tercera edición de Rumbo Violeta vuelve al campus de la UCA en Puerto Real

La Universidad de Cádiz acogerá el próximo domingo 15 de marzo, en el Campus Río San Pedro de Puerto Real, la tercera edición de Rumbo Violeta, una cita deportiva incluida en la programación del Día Internacional de la Mujer del Ayuntamiento de Puerto Real que abre el Circuito Diputación de Cádiz de Orientación 2026. La prueba deportiva ha sido presentada en el Consistorio por la concejala de Feminismo, Lorena Díaz, junto a la directora de la prueba, Patricia Peralta, y al presidente del Club Deportivo Surorientando, José Luis Rodríguez.

Está organizada por el Club Deportivo Surorientando, la Universidad de Cádiz, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real. El evento, que nació en 2024 por iniciativa del Ayuntamiento de la Villa, sigue consolidándose como una propuesta singular que visibiliza el papel de las mujeres en el deporte de orientación, tanto en la práctica como en la dirección técnica y en la organización. En esta edición, casi la totalidad del equipo que coordina y dirige la prueba está formado por mujeres.

La programación de la jornada comenzará con la apertura del centro de competición y la recepción de participantes a las 10.00 horas. A las 10.30 horas se ofrecerá una charla para deportistas de iniciación y media hora después, a las 11:00 horas, comenzará la carrera indoor por el edificio CASEM. La prueba sprint al aire libre se disputará a partir de las 12.00 horas, con cierre de meta previsto a las 13.00 horas.

Ambas etapas, de carácter individual, contarán con cronometraje electrónico mediante sistema SportIdent, y sus tiempos se sumarán para establecer la clasificación final valedera para el ranking del Circuito Provincial Combinado de Orientación.

Patricia Peralta, Lorena Díaz y José Luis Rodríguez en la presentación de la prueba / DCA

Habrá categorías élite, veteranos, iniciación, menores de 12 años y una especial de superación, destinada a deportistas con movilidad reducida. El alumnado y el personal de la Universidad de Cádiz podrán participar de forma gratuita, y las primeras 280 personas inscritas recibirán un detalle conmemorativo vinculado al Marzo Violeta que promueve el Ayuntamiento de Puerto Real. Por sostenibilidad, no se entregarán botellines de agua en meta, fomentándose el uso de recipientes reutilizables. Las inscripciones se realizan a través de la web www.control200.com.

El recorrido se estructura en dos etapas complementarias, con recorridos diseñados por Susana Rodríguez Vega (campus al aire libre) y Vicky Martí Barclay (indoor CASEM) sobre cartografía multiplano elaborada por el cartógrafo Mario Rodríguez, que exige una lectura constante del entorno y combina zonas interiores, urbanas y naturales próximas, como los parajes cercanos a la Algaida.

La concejala de Feminismo, Lorena Díaz, ha animado a la ciudadanía “a participar, disfrutar del campus universitario de Puerto Real y de esos parajes naturales tan impresionantes que tenemos en nuestro municipio con esta prueba. Una jornada muy bonita y muy violeta”, señaló, agradeciendo al Club Surorientando “por colaborar con el feminismo para impulsar esta carrera, al área municipal de Deportes, a la Universidad de Cádiz y a Diputación de Cádiz por su implicación y organización”. Con Rumbo Violeta, las entidades organizadoras refuerzan una colaboración que combina innovación deportiva e igualdad, consolidando una cita que convierte Puerto Real en referencia provincial de este deporte técnico y educativo.