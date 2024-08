"Temía a la frustración de no poder ayudar a todo el mundo, pero atender a la gente está siendo constructivo"

Puerto Real/Hace justo un año, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, puso en marcha la iniciativa ‘Aurora te escucha’, un espacio para la atención directa a la ciudadanía del municipio. Con ella, pretendía fortalecer la comunicación con los vecinos y ofrecer un espacio donde puedan expresar sus inquietudes, sugerencias y necesidades directamente a la máxima autoridad local.

Un año después, la iniciativa sigue funcionando y la propia alcaldesa ha hecho un balance muy positivo de la misma. “Estoy muy contenta con la experiencia y con el resultado”, dice la primera edil de la Villa.

Hasta el momento, más de 600 personas han pasado por el despacho de Salvador en la Casa Consistorial. Algunas lo han hecho en varias ocasiones para hacer seguimiento de sus demandas o porque han acudido con otras peticiones.

Reconoce Salvador que, aunque inició la experiencia con mucha ilusión, lo hizo con algunos temores, porque era consciente de que no siempre se podían dar las respuestas que los vecinos esperaban. “Temía que me llenase de frustración ante algunos imposibles, pero he aprendido que es muy positivo escuchar las necesidades de la gente de primera mano y que esas personas también necesitan que se les escuche, aunque la solución no esté siempre en manos del Ayuntamiento”.

La alcaldesa dice estar satisfecha porque se han podido resolver muchos problemas del día a día, y cuando no ha sido posible, se han dado las respuestas y explicaciones oportunas, para que se entiendan mejor los motivos. “Está siendo muy constructivo”, asegura.

De hecho, esas citas con los vecinos de Puerto Real que realiza cada martes, se han ampliado ahora con atenciones telefónicas. “Había muchas personas, especialmente mayores, que tenían más dificultades de acudir al Ayuntamiento, así que les llamo por teléfono y les atiendo de esta manera. La verdad es que agradecen mucho el interés”.

En el balance de este primer año de ‘Aurora te escucha’, la alcaldesa ha constatado cuales son los principales problemas de los vecinos. “Ya se sabía, porque no es algo nuevo, pero he comprobado como el acceso a la vivienda sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los vecinos y por eso estamos volcando nuestros esfuerzos en dar respuestas lo antes posible”.

El estado de las calles, en cuestiones como la accesibilidad o la limpieza, son otros de los temas más recurrentes que plantean los puertorrealeños. “A veces, en el equipo de Gobierno tenemos una visión muy global del municipio y estas charlas con los vecinos hacen que reconectemos con problemas más concretos, con situaciones muy localizadas y del día a día que podemos atajar de manera directa, con el asesoramiento de los técnicos de cada área”, reconoce la edil.

En definitiva, insiste Salvador en que este esfuerzo por acercarse a los vecinos es un reflejo de la voluntad del gobierno municipal de mantener un contacto cercano y directo con la población, permitiendo una mayor transparencia y participación en la gestión de los asuntos locales.

Aquellos ciudadanos que deseen concertar una cita con la alcaldesa pueden hacerlo a través del teléfono 856 213 313 o enviando un correo electrónico a alcaldia@puertoreal.es.