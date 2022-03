La subida del combustible deja al Mercado a medio gas

La imagen del Mercado de Abastos de Puerto Real, el más antiguo de Andalucía que conserva su uso, era este miércoles muy distinta a la habitual. Sus calles vacías daban una muestra de las consecuencias de la huelga de transportes y, especialmente, de la decisión de los armadores de no salir a faenar ante la subida del precio del combustible.

Muchos de los puestos del pescado ni tan siquiera había levantado la baraja porque “no merece la pena para lo que hay”. Los que sí lo hicieron aguantan la sequía de productos a duras penas. En una de las tradicionales pescaderías del Mercado – Casares-, trabajaban con cierta normalidad. “El lunes sí hubo subasta en Cádiz más o menos normal y algo hemos podido comprar, pero lo estamos notando mucho”, explicaba Antonio Casares. “El martes y hoy miércoles sí que hubo algún barco tanto en Sanlúcar como en El Puerto y algún camión de Marruecos ha entrado, pero ni de Barbate, ni del Norte y, por supuesto, nada del Mediterráneo”.

Por eso, cree que “el puesto medio decente que hemos podido poner hoy no sé si lo podremos poner mañana, y el fin de semana se va a notar muchísimo si la situación se prolonga porque ya están todos los barcos amarrados”. Respecto a los precios, precisa que ha habido “un subidón” en la subasta del pescado, mientras que lo que ha llegado por camiones se ha mantenido “más o menos dentro de lo habitual”.

En otro de los puestos que hoy habían optado por abrir al público, Juan explicaba que “está entrando muy poco pescado, apenas el 30%, porque la mayoría viene en camiones y de los barcos nada, porque han parado totalmente”, aseguraba también que “el precio ha subido. Se incrementa el gasto en combustible y se encarece todo. La subida ha sido por lo menos del 20%”.

En mercados de abastos como el de Puerto Real los problemas se comparten. Y es que, aunque por el momento la huelga no se ha notado en el suministro de otros productos como el de la fruta o la verdura, la baja oferta en el sector del pescado hace que acuda menos público. “Nosotros, de momento, aguantamos. No tenemos problemas de suministro, pero la mayoría de gente viene a la Plaza por el pescado y si no hay, se nota mucho la bajada de clientes”, explicaba Andrés López, de la Frutería Manolín.

En eso coincidía con José Antonio García, que regente un puesto de carne. “Nosotros sí hemos tenido algunas faltas porque hay proveedores que no se atreven a salir”, dice. También ha notado una subida de entre 30 y 60 céntimos “en casi todo”.