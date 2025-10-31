Solidaridad y sostenibilidad se unen en la campaña navideña participativa puesta en marcha por la UCA

El Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, a través de la Oficina de Acción Solidaria y la Oficina para la Sostenibilidad, pone en marcha la iniciativa ‘Navidad Solidaria: Al abrigo del árbol sostenible’, un proyecto colaborativo que combina creatividad, sostenibilidad y compromiso social, y que invita a toda la comunidad universitaria a participar tejiendo piezas cuadradas de ganchillo (grannys) que darán forma a un árbol de Navidad muy especial que lucirá en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) del Campus de Puerto Real (Río San Pedro)durante las fiestas navideñas.

La acción tiene además un doble impacto social, ya que, una vez concluida la Navidad, el árbol se desmontará y las piezas se transformarán en mantas solidarias que serán entregadas a la ONG Calor en la Noche, entidad que presta apoyo a personas sin hogar en la provincia de Cádiz.

Imagen que promociona la iniciativa / DCA

Asimismo, se han programado talleres de crochet abiertos a todas las personas interesadas en aprender a tejer las piezas que formarán parte del árbol. Las sesiones se celebrarán de 16:00 a 19:00 horas, los días 3 de noviembre en el Campus de Puerto Real (Biblioteca), 10 de noviembre en el Campus de Cádiz (Aula 2, Edificio Constitución 1812) y 17 de noviembre en el Campus de Jerez (por confirmar).

Las piezas podrán entregarse hasta el lunes 1 de diciembre en cualquiera de los puntos de recogida habilitados: conserjería del CASEM, la Oficina para la Sostenibilidad, la conserjería del Campus de Jerez (Torre) o conserjería de la ETSIA (Campus de Algeciras).

Las personas interesadas en colaborar pueden confirmar su participación o solicitar más información a través del correo electrónico de las coordinadoras del proyecto, que son Dolores Coello (dolores.coello@gm.uca.es), Juana Arellano (juana.arellano@uca.es), Rocío Ponce (rocio.ponce@gm.uca.es) y Mª Ángeles Minguela (mariangeles.minguela@uca.es).