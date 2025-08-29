Siete nuevos agentes juran su cargo en Puerto Real como Policía Local en prácticas

El tan esperado aumento de la plantilla de Policía Local de Puerto Real ha dado este viernes un paso significativo. Siete nuevos agentes han tomado posesión de su plaza, tras finalizar la fase de oposición del proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Puerto Real para cubrir ocho plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento. Otro agente más ya fue nombrado funcionario de carrera, al estar exento de la realización del curso de ingreso que constituye la segunda fase del proceso selectivo, y que arrancará el próximo lunes en la Escuela de Policía del Ayuntamiento de Cádiz.

Los nuevos agentes han jurado el cargo como Policía Local en prácticas, en un acto celebrado en el salón de plenos, en el que han estado presentes la alcaldesa, Aurora Salvador; el teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Antonio Romero, y el Inspector Jefe de la Policía Local, José María Repiso, quien felicitó a sus nuevos compañeros y le dio la bienvenida al cuerpo local.

“En Puerto Real os necesitábamos”, dijo la alcaldesa de la Villa nada más dirigirse a los nuevos agentes. Celebró que esta nueva hornada de policías fuese “casi” paritaria (cuatro hombres y tres mujeres) y les deseó que la formación que ahora comienzan sea “fructífera y provechosa”.

No ocultó la primera edil que la plantilla de Policía Local se encuentra actualmente en una situación “delicada”. Ante eso, se comprometió con ellos a seguir trabajando para ampliar el número de agentes con quince efectivos más. “Ojalá que cuando acabe vuestro período de formación tengáis ganas de volver a Puerto Real, que todos os quedéis aquí y no busquéis otras opciones porque esta ciudad solidaria, reivindicativa, responsable y tranquila, os necesita”.

Diez meses de formación por delante

A partir del lunes 1 de septiembre, estos siete agentes comenzarán el curso de ingreso obligatorio para aquellos opositores a Policía Local que han aprobado y obtenido plaza. El período de formación se divide en dos fases. Una primera, académica, que finalizará el próximo 16 de diciembre, impartiéndose un total de 670 horas lectivas con horarios de clase de 8 a 14 y de 16 a 20 horas, de lunes a viernes.

En la formación se reforzarán los conocimientos adquiridos en los estudios para opositar en materias como Tráfico, Derecho administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Investigación de siniestros viales… Además, se abordarán temáticas hasta ahora desconocidas por los opositores, como es el caso de habilidades comunicativas para mediar en conflictos, diversidad social, Policía asistencial, comunicación verbal y no verbal, Emergencias, Regulación del tráfico, armamento y tiro policial, defensa personal, primeros auxilios y socorrismo, reconstrucción de accidentes de tráfico…

Las distintas asignaturas serán impartidas por un total de 45 profesores, entre personal externo, como es el caso de Psicólogos, profesores universitarios, médicos forenses, miembros de la Judicatura… y por mandos de Policía Local.

En la segunda fase, que dará comienzo el 17 de diciembre y finaliza el 30 de junio de 2026, se llevará a cabo el periodo de prácticas. Un total de 665 horas que llevarán a cabo en sus respectivas plantillas, donde comenzarán a conocer y a adaptarse a sus puestos trabajo, priorizando entre otras, enseñanzas como la disciplina, máximo respeto y buen trato al ciudadano, gestión emocional ante situaciones conflictivas y empatía con los colectivos más vulnerables.

La duración total del curso será de 10 meses, y una vez superadas estas dos fases, podrán tomar posesión como funcionarios de carrera e incorporarse a la Jefatura de la Policía Local de Puerto Real.