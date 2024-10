SATSE ve inadmisible prescindir de doce camas de Urgencias en un hospital ya saturado

Puerto Real/El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado también denuncia el grave problema que está sufriendo el Hospital Universitario de Puerto Real debido al cierre de una zona de observación en Urgencias, conocida como Observación 2. Este cierre supone la pérdida de 12 camas, que unidas a las 6 camas de observación, servían para atender los casos urgentes que necesitan asistencia y también servían como paso previo a ingreso en planta hospitalaria.

Esta medida, tomada por la dirección del centro, se debe principalmente a la falta de personal de enfermería. “A pesar de las reiteradas peticiones del sindicato, el centro ha prescindido de contratar a los profesionales que ejercen sus funciones en este departamento, teniendo que ser cerrado ante la imposibilidad de ser operativo”, lamentan

El Sindicato de Enfermería condena que el cierre de esta zona, esencial del hospital, supone un duro golpe tanto para los profesionales como para los pacientes. Alertan de que la carga asistencial de los enfermeros y enfermeras se ve incrementada de manera significativa, debiendo prestar atención a los usuarios con menos recursos, no solo humanos sino estructurales. “Esta falta de personal pone en peligro la seguridad del paciente y pone en entredicho la calidad asistencial”, aseguran los representantes sindicales.

Según SATSE, la merma de profesionales y el cierre de unidades como la Observación, “podría derivar en un aumento de las agresiones, un problema muy preocupante que viene repitiéndose de forma reiterada en los centros sanitarios. Las agresiones son una lacra que no hacen más que aumentar, no ayudando para nada la política de recortes de la administración, la cual no debe traducirse en agresiones hacia unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados”,

Por otro lado, SATSE sentencia que los pacientes se enfrentan a una atención más lenta y deficiente, con esperas más prolongadas en Urgencias y una mayor dificultad para encontrar una cama disponible, “mal que aqueja al Hospital Universitario de Puerto Real desde hace tiempo, y que ahora se va a ver incrementada”. Así, consideran “inadmisible” que se prescinda de 12 camas en un servicio esencial como Urgencias, especialmente cuando “el hospital ya se encuentra saturado”.

Ven que esta situación pone en riesgo la salud y la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales y debe ser resuelta de forma urgente. En este sentido, en SATSE aseguran que han intentado en numerosas ocasiones contactar con la dirección del hospital para buscar una solución a este problema, pero sus demandas “han sido ignoradas”.

“La situación se torna complicada cuando la Dirección del centro mantiene las puertas cerradas a las organizaciones sindicales, quienes son los representantes de los trabajadores del hospital. Tal situación no hace más que dificultar la libertad sindical del personal, agravando aún más en la crisis que atraviesa el centro”. El sindicato exige la inmediata reapertura de la zona de observación y la contratación del personal necesario para garantizar una atención de calidad a todos los pacientes. Hace un llamamiento a la dirección del hospital para que tomen medidas urgentes y eviten que la situación empeore. “No se puede jugar con la salud de los ciudadanos y los profesionales de esta manera”, finalizan