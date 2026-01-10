Sale ardiendo una furgoneta en la CA-3113, a la altura de la glorieta de entrada a Puerto Real

El vehículo ha quedado afectado en su totalidad, aunque no hay víctimas personales

Una imagen del incendio del vehículo.

Los bomberos han tenido que realizar este sábado una salida desde el parque de Tres Caminos para sofocar el incendio de una furgoneta en la CA-3113, a la altura de la glorieta de entrada a Puerto Real.

El vehículo ha quedado afectado en su totalidad, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

Durante la actuación, la Guardia Civil colaboró controlando el tráfico.

