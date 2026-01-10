Sale ardiendo una furgoneta en la CA-3113, a la altura de la glorieta de entrada a Puerto Real

Los bomberos han tenido que realizar este sábado una salida desde el parque de Tres Caminos para sofocar el incendio de una furgoneta en la CA-3113, a la altura de la glorieta de entrada a Puerto Real.

El vehículo ha quedado afectado en su totalidad, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

Durante la actuación, la Guardia Civil colaboró controlando el tráfico.