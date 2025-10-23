Romero valora los programas de empleo de la Junta como esenciales para reforzar el personal del Ayuntamiento de Puerto Real

Un total de 77 personas desempleadas han formado parte de la plantilla municipal de Puerto Real durante los últimos seis meses gracias al Programa Andalucía Activa 2024/25, una iniciativa de la Junta de Andalucía destinada a fomentar el empleo local entre colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Estos trabajadores y trabajadoras, con perfiles diversos que van desde secretarios de dirección, empleados administrativos en diferentes áreas, telefonistas-recepcionistas, técnicos en integración social, monitores socioculturales, hasta mantenedores de edificios, se han ido integrando de forma escalonada en la administración local en función de las necesidades de cada área municipal y de los proyectos a ejecutar. Algunas de estas personas ya han finalizado su contrato y otras están a punto de hacerlo.

El teniente de alcaldesa delegado de Recursos Humanos, Antonio Romero, ha querido destacar que la subvención recibida por el Ayuntamiento, que asciende a 808.500 euros, ha permitido reforzar los servicios públicos locales. “Estos programas no solo ofrecen una oportunidad laboral a personas que lo necesitan, sino que también nos han permitido paliar la escasez de personal en áreas clave de la administración. El trabajo que han desempeñado ha sido fundamental para mejorar la atención a la ciudadanía y avanzar en proyectos que, sin este refuerzo, habrían sido difíciles de ejecutar”, ha declarado.

Entre esos proyectos el edil destaca el Programa socio-educativo para la atención de personas migrantes y/o en riesgo de inclusión, la creación de una base de datos de los comercios de Puerto Real o la elaboración del nuevo Plan Local de Salud.

Quienes sí seguirán un tiempo más en la administración local, hasta julio de 2026, son un total de cinco jóvenes menores de 30 años de edad contratados por un periodo de un año gracias al Programa Emplea-T. A través de éste le fue concedida al Ayuntamiento de Puerto Real una subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, financiada por la Unión Europea con cargo al citado Programa, para la inserción laboral y el fomento de la contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Gracias a esta ayuda de 178.000 euros, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, se ha contratado a estas personas dentro de la línea 7 de subvención destinada a la Contratación de jóvenes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo de este Programa es el de promover la contratación laboral de jóvenes desempleados mediante contratos formativos para la obtención de la práctica profesional, relacionados directamente con su titulación académica con el fin de mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mercado laboral.

“La combinación de ambos programas ha sido clave para reducir el desempleo estructural en nuestro municipio y para dar respuesta a las necesidades reales de la administración local. Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por este tipo de iniciativas que generan empleo, formación y desarrollo social”, concluye Romero.