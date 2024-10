Los rockeros nunca mueren, ni se mojan: el temporal desplaza el Rock D´Akí a diciembre

Puerto Real/Puerto Real tampoco se ha librado. El mal tiempo pronosticado para los próximos días ha obligado al Ayuntamiento de la Villa y a la Asociación de Músicos de Puerto Real con la que coorganizan el evento, a aplazar a diciembre uno de los principales eventos programados para el fin de semana: el ‘Festival Rock D´Akí’.

No olvida la concejalía de Juventud la experiencia del pasado año, cuando, pese a un pronóstico similar al de ahora, se arriesgaron a celebrarlo en pleno paseo marítimo y acabó suspendiéndose por lluvia cuando apenas habían pasado un par de grupos por el escenario.

Para evitar eso se han barajado varias opciones, como trasladar los conciertos a la Caseta Municipal del Recinto Ferial de Las Canteras, un espacio con amplia zona de aparcamiento y, sobre todo, con un techo para protegerse de la lluvia.

No obstante, las previsiones climatológicas de la AEMET para el día 12 de octubre anuncian hasta 100 litros por metro cuadrado en buena parte de la provincia de Cádiz. Y eso, por muchas ganas de Rock que puedan existir, presenta una jornada muy desapacible para prácticamente cualquier cosa.

Una nueva fecha

Pero el evento no se suspende, se aplaza. La nueva fecha anunciada por la concejala de Juventud, Nazaret Ramírez, es la del 28 de diciembre. Será un sábado navideño bañado de Rock, con un cartel que se va a mantener. De hecho, en la fecha elegida ha pesado (y mucho), la disponibilidad de agendas de los grupos, especialmente de los “cabeza de cartel”: Saurom -de las bandas más icónicas del folk metal en España- y Bourbon, que serán un gran reclamo para los amantes del Rock. A ellos se suman los grupos: Bajos Fondos, Brutállica, Senki, RoseMary and the Fuckin Grazies, San Remo, Súcube, LaKalambre y Machine Learning.

La idea es mantener el festival tal y como estaba anunciado para este 12 de octubre, en el mismos lugar (Paseo Marítimo) y con los mismos horarios, ofreciendo una jornada maratoniana de música en directo