El rastrillo de Puerto Real regresará a la Plaza de Jesús el 13 de octubre

Puerto Real/El tradicional ‘Rastrillo de Coleccionismo, Antigüedades, Artesanía y Curiosidades’, abandonará próximamente su ubicación en la Plaza Rafael Alberti para ocupar el emplazamiento de los meses de otoño e invierno: la Plaza de Jesús y calle De la Plaza. También cambiará de día y horario, pasándose a celebrar en las mañanas de los domingos, con el objetivo de dinamizar el centro del casco antiguo, así como ampliar las actividades que se programa durante el fin de semana.

Está funcionando de este modo desde el domingo 13 de octubre hasta el 22 de junio de 2025, en horario de 10:00 a 15:00 horas. Desde la Concejalía de Turismo y Comercio se ha programado el periodo para presentar las solicitudes de los interesados en instalar un puesto en el Rastrillo, que se podrá realizar hasta el día 2 de octubre de 2024. Las solicitudes se entregarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Puerto Real o bien a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento

Estas son las normas del rastrillo

El Rastrillo se compondrá de 50 puestos y podrán ser objeto de venta los artículos que por sus propias características puedan ser vendidos en condiciones más ventajosas que las habituales, que sean de segunda mano y que no comporten riesgo ni daño alguno para el adquiriente.

En concreto, se establecen las siguientes especialidades: Antigüedades rústicas, artículos de coleccionista, objetos usados (libros, revistas, discos y similares), bisutería, cuero, corcho y similares siempre que procedan del trabajo manual del vendedor artesano.. También se podrán poner a la venta otros artículos como herramientas, maquinaria de pequeña entidad, cristal, fotografía, cerámica y similares. En todo caso, los titulares se responsabilizarán de la procedencia lícita de los productos

El montaje de los puestos se efectuará a partir de las 9:00 de la mañana, nunca antes para permitir la limpieza del recinto. Si a las 9:30 horas el adjudicatario no se ha presentado, la organización lo adjudicará a otro solicitante. Los expositores no cederán su puesto a ninguna persona, siendo este cometido de la organización del Rastrillo.

En ningún caso podrán venderse los siguientes productos: alimentos y bebidas (cualquiera que sea la forma de venta), productos químicos, plantas, flores, joyas, animales; artículos nuevos, calzado, ni juguetes, salvo antigüedades de colección. La artesanía será obligatoriamente de elaboración propia, y nunca producto de procesos industriales. El adjudicatario que ponga a la venta productos no autorizados será advertido de ello y si no retira los productos no permitidos, perderá la correspondiente licencia.

Los vehículos no podrán acceder al recinto, la zona provisional de carga y descarga se establece en la calle Soledad y en horario de 9.00 a 9.30 y de 14.30 a 15.30 horas. No se podrá desmontar los puestos antes de las 14.30 horas.

La organización del Rastrillo decidirá sobre las posibles modificaciones a realizar para garantizar el buen funcionamiento del mismo, pudiéndose alterar para ello tanto la ubicación de los puestos como el horario de apertura y cierre, en función de circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen como puede ser en Navidad y Carnaval.

Con objeto de mejorar la fisonomía e imagen del rastrillo, los artículos deberán estar expuestos en mesas, en ningún caso sobre el suelo. El espacio máximo de cada puesto será hasta 4 metros.

El adjudicatario que acumule tres faltas de asistencia al rastrillo, perderá la licencia correspondiente. Se podrá solicitar puestos para días alternos. Si el adjudicatario/a no pudiera montar un domingo por circunstancias de enfermedad o problemas familiares graves, lo deberá comunicar el viernes anterior antes de las 14.00 horas, al teléfono 685450040.