Puerto Real vuelve a convocar el concurso de adornos navideños con materiales reciclados

Puerto Real/El Ayuntamiento de Puerto Real, con el apoyo de Ecoembes, ha vuelto a convocar el ‘Concurso de Adornos Navideños con materiales reciclados’, que en este año cumple ya su tercera edición. Se trata de una iniciativa que invita a vecinos y colectivos a decorar portones, ventanas y balcones, dando una segunda utilidad a materiales que ya usados: envases ligeros, de cartón y papel. El concurso formará un año más parte de la programación de las fiestas en el municipio.

Los objetivos del concurso son, principalmente, crear consciencia sobre la importancia de la reutilización y la reducción de compras innecesarias y crear adornos navideños a partir de residuos que pueden tener un nuevo uso.

Concienciar a los ciudadanos de la importancia de la reutilización para favorecer la economía circular y fomentar la cooperación entre vecinos con la generación de adornos navideños, son también otras pretensiones.

En el concurso podrán participar todos los ciudadanos del municipio de Puerto Real que decoren sus puertas, portones, ventanas y balcones. Las propuestas se clasificarán en dos modalidades: ‘puertas y portones’ y ‘ventanas y balcones’, que se inscriban previamente antes del día 11 de diciembre de 2024. La inscripción se podrá hacer en el Registro Municipal del Centro Administrativo Municipal y en el Centro Cívico Río San Pedro. También mediante el correo electrónico medioambiente@puertoreal.es

Hay que tener en cuenta que para poder participar la fabricación de los adornos deberá hacerse usando envases plásticos y cartón, residuos cotidianos y resistentes al exterior (botellas de plástico, anillas de latas, tetrabricks, latas, garrafas, tubos de cartón, etc). En cualquier caso, se evitará la compra de materiales. De este modo, no serán valoradas las instalaciones realizadas con elementos que no se ajusten a los requisitos descritos (maderas, labores de lana, elementos de croché, etc).

Las creaciones estarán en la calle, serán accesibles al público, y se podrán visitar y fotografiar con facilidad. Se valorará positivamente la creación artística, la originalidad, los materiales utilizados y la accesibilidad para el disfrute del vecindario. La decoración, que deberá estar en funcionamiento hasta el día de Reyes, no supondrá en ningún caso riesgo para las personas.

Los premios de la convocatoria serán tres para cada modalidad, consistentes en cestas de productos típicos de temporada, Comercio Justo y local, valoradas en 175 euros (primer premio), 150 euros (segundo premio) y 100 euros (tercer premio). Además, habrá un premio único para un colectivo localmente reseñable, consistente en una jornada de convivencia valorado en 300 euros.