Puerto Real será base de un centro demostrador relacionado con la gestión medioambiental y de residuos

Puerto Real/Puerto Real, a través de la empresa municipal GEN, se ha incorporado al proyecto Smart4Green (Investing on Smart cities value chain for Green transition) que intenta aprovechar los puntos fuertes de las diferentes regiones, fomentando la cooperación interregional y permitiendo a las regiones aprovechar su potencial para la innovación sostenible y contribuir a un futuro de neutralidad climática en la Unión Europea.

La necesidad de tecnologías ecológicas en todos los sectores urbanos es ahora más acuciante que nunca. Las ciudades que integran tecnologías digitales y ecológicas desempeñan un papel fundamental en el impulso del desarrollo urbano sostenible. Estas ciudades no se limitan a digitalización, sino también a construir ciudades resilientes, energéticamente eficientes y capaces de reducir el impacto medioambiental.

Sin embargo, muchas ciudades y regiones, especialmente en el sur y el este de Europa, carecen de la infraestructura, los recursos financieros y la capacidad de innovación necesarios para poner en práctica estas soluciones sostenibles a gran escala. En este sentido, el proyecto Smart4Green pretende superar estas barreras creando una plataforma de colaboración para la cooperación interregional, promover la difusión de tecnologías ecológicas innovadoras y garantizar que todas las regiones dispongan de las herramientas y los conocimientos necesarios para contribuir a la transición ecológica de la Unión Europea.

Smart4Green se centra en soluciones interconectadas en las 4 prioridades SMART de la UE (turismo, movilidad, energía y sostenibilidad) y garantiza que las tecnologías demostradas se integrarán en múltiples sectores urbanos, acelerando el despliegue de tecnologías ecológicas, salvando la distancia entre innovación y asimilación por el mercado y que los beneficios de la economía verde sean compartidos por todas las regiones, tanto si están a la cabeza como si acaban de iniciar su viaje hacia la sostenibilidad.

En el caso de Puerto Real, la ciudad será sede de un centro demostrador que implementará impresión aditiva para la fabricación de elementos urbanos (islas de recepción de residuos) en el centro histórico, así como, una red de sensores y pantallas que darán información y difusión de resultados a la ciudadanía. El proyecto tiene un importe de 9,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 3 años.