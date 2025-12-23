Puerto Real reforzará la accesibilidad de sus playas con nuevo equipamiento

Trabajos de limpieza en la Playa de La Cachucha de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha adjudicado el contrato de suministro de material y equipamiento para las playas y otros enclaves medioambientales del municipio, por un importe total de 41.473 euros.

El objetivo principal de esta inversión es mejorar la accesibilidad y comodidad en las playas, ofreciendo espacios más seguros y adaptados para todas las personas, además de optimizar la estética urbana y facilitar actividades medioambientales.

A los elementos ya adquiridos, flexipasarelas, pérgolas de sombra y dos sillas anfibias para permitir un acceso más cómodo para personas con movilidad reducida, se incorporarán la próxima temporada de baños: carpas plegables, cubre-contenedores para reducir olores y controlar plagas, así como equipamiento para actividades de educación ambiental.

El suministro se ha dividido en varios lotes que contemplan: carpas de sombra, pasarela de simulación de adoquines, un cambiador, cubre-contenedores, pirámides de cuerda, sillas, taburetes y mesas y carpas plegables, entre otros. Antonio Gil, concejal de Infraestructura Azul, ha subrayado que “con esta actuación damos un paso decisivo para mejorar la accesibilidad y la comodidad en nuestras playas. Queremos que vecinos y visitantes disfruten de espacios más seguros, funcionales y adaptados a todas las necesidades.”

En relación a los cubre-contenedores, el edil ha destacado el impacto medioambiental positivo de éstos afirmando que “no solo mejorarán la estética urbana, sino que contribuirán a reducir olores y controlar plagas, lo que supone un avance en la calidad ambiental del municipio”.

Por último, Gil ha puesto en valor la apuesta por la educación señalando que “las carpas plegables permitirán desarrollar actividades de Educación Medioambiental en condiciones óptimas, fomentando la concienciación y el respeto por nuestro entorno”.