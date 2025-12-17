Puerto Real recibirá una ayuda de la 'Red Innpulso' para incorporar un agente local de innovación

La ciudad de Puerto Real es una de las beneficiarias de las ayudas de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), a la que el municipio pertenece desde marzo de 2023. Se trata de un proyecto impulsado y cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y es el foro de encuentro de todos aquellos ayuntamientos con la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" que pretenden avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras.

La Red Innpulso acaba de publicar la resolución definitiva de la convocatoria 2025 de ayudas para la cofinanciación de Agentes Locales de Innovación, que permitirá apoyar a 85 ciudades de la Red, con una dotación total de 3.097.500 euros, destinados a reforzar o mantener la figura del Agente Local de Innovación en municipios de todo el territorio nacional.

En el caso de Puerto Real, que pertenece a la categoría B, que incluye a los municipios de 20.001 a 100.000 habitantes, recibirá una ayuda de 37.500 euros. Rota y San Fernando son otras localidades gaditanas que recibirán la misma ayuda. A la que se suma Algeciras, que logar 25.000 euros en la convocatoria.

Los Agentes Locales de Innovación desempeñan un papel estratégico en la dinamización de los ecosistemas locales, impulsando la colaboración entre administraciones, empresas y centros de conocimiento, promoviendo proyectos de I+D+i, favoreciendo el emprendimiento innovador y contribuyendo a la atracción de talento. La resolución confirma que todas las entidades solicitantes cumplen los requisitos exigidos, consolidando así el compromiso institucional con el fortalecimiento de la innovación desde el ámbito local.

Desde la Red Innpulso se valora muy positivamente esta nueva edición del programa, que refuerza el modelo de ciudades innovadoras como motor de desarrollo económico, social y sostenible. La finalidad de las ayudas es la cofinanciación de la incorporación o mantenimiento, en su caso, conforme a la normativa laboral o estatutaria, de agentes locales de innovación por parte de los ayuntamientos de las ciudades miembros de la Red Innpulso durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.