Puerto Real rechaza celebrar San Antón: “Al final no es efectivo y los animales se estresan”

C. P.

Puerto Real/Cada 17 de enero se celebra la festividad de San Antón, el patrón de los animales. Esta fecha es celebrada en casi todos los ayuntamientos, que aprovechan la efeméride para poner en marcha actividades relacionadas con las mascotas. Desde la habitual bendición de estas hasta campañas para fomentar la adopción, mercadillos de protectoras u otras actividades en las que los animales pueden participar junto a sus propietarios.

El ayuntamiento de Puerto Real, aunque no con la asiduidad de otras localidades del entorno, también se había sumado a estas propuestas, pero este 2025 ha cambiado de opinión. La fiesta no se va a celebrar en la Villa. Sí habrá bendición de mascotas, el sábado 18 a las 12:00 horas en la prioral de San Sebastián, pero no actividades organizadas por el Ayuntamiento

La concejala de Bienestar Animal y Salud, Virginia Mena, ha decidido no organizar nada. “Consideramos que las campañas a lo largo de todo el año son mucho más efectivas que un evento puntual a principio del año”.

Además, considera que “la fiesta de San Antón es un evento al que suele acudir mucha gente, pero los animales lo suelen pasar mal. Los perros se estresan mucho, hay mucho ruido y muchas mascotas no lo pasan bien ese día, sobre todo los gatos”. Sobre los felinos, a los que la edil se refirió como “los grandes invisibles”, dijo que “en esos eventos no tienen ninguna visibilidad y hay que difundirlos durante todo el año”.

Otro aspecto que destacó como negativo en las fiestas de San Antón fue las “adopciones exprés” de esos días. “No suelen ser efectivas porque hay quien, sintiendo lástima por un animal abandonado, adopta en caliente sin ser consciente de que es una responsabilidad, que va a llevar una serie de gastos y que hay que meditar”.

Así, desde la delegación de Bienestar Animal se va a optar por llevar a cabo durante todo el año otra serie de campañas para difundir a los animales de centros de acogida y otros eventos para que sea más efectivo y las familias que adopten lo hagan para siempre.