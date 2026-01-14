Puerto Real presenta su Plan Territorial de Emergencia Local

Una de la últimas veces en las que se activó el Plan anterior fue durante el incendio de Las Canteras

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado hoy el nuevo Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL), un instrumento técnico que sustituye al anterior, vigente desde 1996. La alcaldesa, Aurora Salvador, y el concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, han dado a conocer este protocolo en una rueda de prensa, donde destacaron que se trata de la primera actualización en treinta años de una herramienta fundamental para garantizar la seguridad del municipio ante cualquier situación de emergencia.

Con esta renovación, el nuevo PTEL refuerza la seguridad de toda la ciudadanía, ya que mejora la capacidad de reacción del Ayuntamiento ante situaciones críticas y permite una respuesta más rápida, eficaz y coordinada. Su aplicación ofrece estabilidad y seguridad jurídica, evita improvisaciones, organiza los recursos existentes y protege especialmente a los colectivos más vulnerables. De este modo, Puerto Real contará con un sistema ordenado para actuar frente a fenómenos meteorológicos adversos, incendios, emergencias sanitarias o cortes de suministros, garantizando siempre la atención prioritaria de la población y la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Aurora Salvador y Antonio Gil durante la presentación del PTEL / DCA

En cuanto a su estructura, el documento establece un marco único de actuación con el objetivo central de proteger vidas, bienes y patrimonio natural, además de minimizar los daños personales, materiales y ambientales. El PTEL incluye un análisis territorial detallado y una estructura operativa que contempla la Dirección del Plan, el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) y la definición de los grupos operativos: Policía Local, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y todas las áreas de los distintos servicios municipales del Ayuntamiento.

Asimismo, el plan recoge la activación y actualización del CECOPAL, la formación del personal municipal y del voluntariado, la difusión de la información tanto a nivel interno como público, la señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentro, y la actualización del catálogo de medios y recursos disponibles. También incorpora procedimientos de comunicación y atención a la población, junto a un sistema de revisión y mantenimiento que garantiza su vigencia y eficacia permanente.

El PTEL ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Puerto Real con la asistencia técnica de Método Ambiental Consultes y se someterá al proceso de aprobación en el Pleno Municipal, seguido de la homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de la Junta de Andalucía. Mientras avanza este procedimiento, todas las áreas municipales ya trabajan en su implantación con reuniones técnicas y operativas para asegurar su correcta puesta en marcha.

“Estamos hablando de vidas, y las vidas solo se tienen una; por eso, como Ayuntamiento tenemos la obligación de estar preparados y protegerlas, garantizando la seguridad de la ciudadanía con coordinación, protocolos claros y responsables bien definidos”, ha señalado la alcaldesa, Aurora Salvador.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha subrayado que “la seguridad del municipio exige saber quién activa el plan, cuándo se activa y cómo se coordina cada recurso, porque las emergencias ya no son excepcionales y el cambio climático nos obliga a contar con protocolos claros, coordinación y capacidad de respuesta inmediata”.