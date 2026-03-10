Puerto Real intensifica las actuaciones municipales para el control de plagas en el arbolado urbano

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del área de Infraestructura Verde, ha puesto en marcha nuevas actuaciones para el control de plagas que afectan a diferentes especies del arbolado municipal. El concejal Antonio Gil, ha informado de que los tratamientos se están desarrollando de manera planificada y según las necesidades específicas de cada especie.

En el caso de los olmos, se están llevando a cabo intervenciones para frenar la proliferación de la galeruca, un insecto habitual en esta especie que provoca defoliaciones y debilitamiento. De igual manera, los ficus del municipio están siendo tratados contra la cochinilla algodonosa o jabonosa, una plaga que afecta a hojas y ramas, generando melaza y favoreciendo la aparición de hongos como la negrilla.

Gil ha subrayado que estas actuaciones son esenciales para mantener en buen estado el arbolado de la ciudad y prevenir daños mayores y ha añadido que el Ayuntamiento está reforzando el control biológico de plagas mediante la instalación de cajas nido, una medida sostenible que favorece la presencia de aves insectívoras, aliadas naturales en la regulación de determinadas plagas urbanas.

El concejal también ha recordado que los tratamientos contra la oruga procesionaria en los pinos se realizan en otoño, siguiendo criterios técnicos y biológicos que garantizan la máxima eficacia. Estas intervenciones, realizadas mediante endoterapia, consisten en la aplicación del producto directamente en el tronco del árbol, evitando la dispersión en el entorno y aumentando la seguridad para la ciudadanía, especialmente en zonas cercanas a parques, centros educativos y áreas de recreo.

La combinación de tratamientos específicos y seguimiento técnico continuado permitirá mantener los ejemplares en mejores condiciones, evitando riesgos y promoviendo un entorno más saludable para los vecinos y vecinas de Puerto Real.