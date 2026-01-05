Puerto Real, más "Real" que nunca, con la esperada visita de los Reyes Magos de Oriente

Pocos días en el año desatan tanto la ilusión en Puerto Real. El cinco de enero, la Villa es más “Real” que nunca, cuando recibe la visita de los monarcas de Oriente: Melchor Gaspar y Baltasar. En este inicio de 2026 se recuperó la normalidad y la ‘Cabalgata de la Ilusión’ volvía a su horario habitual, después de que el pasado año, con un inesperado éxito, se trasladase a la mañana a consecuencia de la previsión de lluvia. Desde las 16:00 horas la Plaza Rafael Alberti empezó a llenarse de familias, como siempre pendientes del cielo, para esperar la llegada del helicóptero de la Policía Nacional que, cumpliendo una tradición de décadas, aterrizaba en la ciudad.

En la zona de la Puntilla del Muelle los Reyes Magos tomaron tierra, y fueron recibidos por la alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez. Allí les esperaban también sus pajes, y otros personales de la Navidad como la Cartera Real, la Estrella de Oriente y Heraldo Real.

El Rey Melchor tras bajar del helicóptero / C. P.

En el corto trayecto que les separaba hasta el Centro Administrativo Municipal, los Reyes se dieron un verdadero baño de multitudes, saludando a los pequeños que les esperaban con ilusión para verlos más de cerca. Una vez en el CAM, se produjo el mágico momento de cada año, en el que los monarcas salieron al balcón para dar el primer mensaje de la tarde e invitar a todos a disfrutar de la cabalgata, que comenzaba poco después desde la calle Ribera del Muelle, junto al Centro de Salud.

Este año el desfile contó con muchas novedades. La primera, el recorrido: partió desde Ribera del Muelle para recorrer luego las calles Ancha, San Ignacio, Sagasta y De la Plaza hasta llegar a la Plaza de Jesús.

El Rey Gaspar saluda a un pequeño / C. P.

También se reforzó el carácter inclusivo del recorrido con cuatro zonas específicas, que, con algún despiste por parte del público, funcionaron bien. Hubo una zona sin sonido (desde la Ribera del Muelle hasta el Teatro Principal) para personas con hipersensibilidad sensorial; una zona con caramelos sin azúcar aptos para menores con diabetes; una zona de movilidad reducida, que permitió mayor comodidad y visibilidad; y la nueva zona sin esperas, adoptada para personas neurodivergentes, pensada para facilitar una experiencia más tranquila y ágil durante la cabalgata. Estrés tres zonas se situaron en la calle Ancha, junto a la parada de taxis.

Rey Baltasar en la Cabalgata de la Ilusión de Puerto Real / C. P.

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 se vivió con gran esplendor, gracias a las seis carrozas que portaban a los protagonistas del día, y a distintos grupos de animación y musicales. Además, se notó mucho la aportación de la Asociación de Reyes Magos y Personajes de la Navidad, que por primera vez fueron participes de este evento. Ellos, además de aportar grupos de animación al desfile, crearon momentos con mucha vistosidad a lo largo del recorrido, donde instalaron cañones de confeti y de nieve artificial, para sorpresa del público asistente.

El desfile, que se desarrolló con normalidad, llegó a la Plaza de Jesús alrededor de las nueve de la noche, cerrándose con el siempre emotivo momento en el que los monarcas se dirigieron a los más pequeños desde el escenario instalado en el patio de la Casa Consistorial.

Los Reyes Magos visitan el Hospital Universitario de Puerto Real / C. P.

Así se ponía un punto un seguido a una jornada de duro trabajo para los Monarcas de Oriente, que tenían aún pendiente visitas al Hogar de las Hermanas Filipenses y a la Residencia de Asprodeme. La jornada había comenzado a primera hora de la mañana con la visita al Hospital Universitario de Puerto Real. Desde ahí, los Reyes Magos partieron a otros centros asistenciales de la Villa, como el Centro de Alzheimer ‘Las Canteras’ y la Residencia de Mayores Vedruna.