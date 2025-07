Puerto Real da la bienvenida a agosto con la Noche Latina

Con la llegada del mes de agosto parece que la actividad festiva empieza a animarse en Puerto Real. Después de un mes de julio en la que la actividad festiva ha sido prácticamente inexistente, este primer fin de semana de agosto son varias las citas programadas. La Verbena de la Salud, de la Hermandad del Ecce Homo; las Fiestas Populares del Barrio Jarana; y el gran evento programado por el Ayuntamiento de Puerto Real: La Noche Latina.

El próximo viernes 1 de agosto se celebrará en la Plaza del Poeta Rafael Alberti de Puerto Real la Noche Latina, que cumple su tercera edición y que, debido al éxito de años anteriores, se ha convertido en una cita imprescindible en el verano de la Bahía de Cádiz.

El espectáculo está previsto que comience a las 22:00 horas, y en ella participarán, hasta las 02:00 de la madrugada, el grupo Cuba Libre, Fran Soto DJ, Airin, Mapy B y María José Periñán. Esta actividad, organizada por el Ayuntamiento de Puerto Real, cuenta con el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.

La Noche Latina, más que un espectáculo al que el público asiste como mero espectador, representa unas horas de convivencia entre amantes de esta cultura, y desde el Ayuntamiento se anima a quienes se acerquen esa noche a la Plaza del Poeta Rafael Alberti a que disfruten de la música y el baile como protagonistas de esta noche tan especial.

Conoce a los artistas participantes

Cuba Libre

El grupo comienza a finales de 2004, deseosos de dar a conocer lo mejor de la música Latinoamericana. Integrado por Daily Fuguet en la voz principal; Isaac Soria en el Violín y voz; Miguel Barrones, en el Trombón; Yann Aravit, al bajo; Andrés Peces, en las percusiones; y Ariadna Oropesa al piano. Es un grupo consolidado y profesional con excelentes músicos de gran experiencia. Disfrutaremos de temas que son historia como ‘La Vida es un Carnaval’ de Celia Cruz, ‘La Bilirrubina’ de Juan Luis Guerra o temas de Marc Anthony como ‘Valió la Pena’ o ‘Vivir mi vida’, sin olvidar la bachata.

Fran Soto DJ

Animador, bailarín y profesor de bailes latinos con más de 20 años de experiencia en el mundo del espectáculo y la enseñanza. Con un estilo único que mezcla técnica, carisma y pasión por el ritmo, ha hecho vibrar escenarios y salas de baile por toda la región. Muy recomendado por alumnos, organizadores y profesionales del sector, Fran se ha ganado el respeto del público y la admiración de quienes comparten con él su amor por la música y el baile. Cada actuación suya es sinónimo de energía, conexión y auténtico sabor latino.

Airin

Tiene 26 años y es de Puerto Real. Ha crecido en una familia de músicos, así que la música ha estado presente en su vida desde siempre. “Es mi forma de expresarme, de sanar y de seguir adelante. No podría vivir sin ella. Desde pequeñita jugaba con mi padre (guitarrista flamenco) a entonar las notas”, dice. Canta Pop, Soul… un poco de todo (menos flamenco). Su primer single se llama ‘Prisionera’ y “habla de una etapa muy dura de mi vida: mi proceso de superación tras vivir una situación de violencia de género”. Es una canción muy personal que marca el inicio de lo que quiere compartir como artista. Además de la música, su mayor inspiración es su hija. “Ella me recuerda cada día por qué sigo de pie. Cuando subo al escenario siempre llevo 3 puntos en línea vertical en la frente que simbolizan mi estabilidad mental. Algo que me está costando mucho construir”.

Mapy B

Cantante de pop, urbano, R&B, copla fusión y música latina. Mapy B lleva más de 13 años brillando en el mundo de la música gracias a su voz poderosa y versátil. Formó parte de la girlband "4 Babys", alcanzando más de 8 millones de reproducciones con su exitoso single “Ya yo no soy tu bebé”. Con este grupo fue artista invitada en conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny, compartiendo escenario también con figuras como Ana Mena, María Becerra, Lola Índigo y Pedro Capó, entre otros. Además, integró la girlband "Sorority" y ha colaborado con artistas como Mireia Montávez (OT1) y Jesús de Manuel (OT4), consolidando una carrera marcada por la evolución, la fusión de estilos y el talento en estado puro.

María José Periñán

Artista, bailarina, coreógrafa y profesora de baile con más de 20 años de experiencia en el sector. Diseña todos sus espectáculos hasta el último detalle, y su autoexigencia garantiza la calidad de sus producciones. Experta en todo lo relacionado con el baile, quizás donde más destaque es en la danza latina, como la Bachata o el Merengue, que será lo que nos muestre en esta Noche Latina.