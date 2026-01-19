Puerto Real "corona" la Antártida: "¿La puertorrealeña que ha llegado más lejos? Yo digo sí"

La puertorrealeña Zhaida García Galisteo, puede decir que es una de las vecinas de la Villa que ha “llegado más lejos”. Lo ha hecho, de forma literal, hasta los confines del mundo, hasta el continente más austral de la Tierra: la Antártida. La joven está formando parte de la XXX Campaña Antártica del Ministerio de Defensa de España, en el Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides.

Zhaida García en el Buque de Investigación Oceanográfica 'Hespérides' / DCA

Durante varios meses, el buque acoge siete proyectos de investigación científica que se desarrollarán en los mares adyacentes a la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur, reforzando así el compromiso de España con la investigación en uno de los entornos más exigentes del planeta.

“¿La puertorrealeña que ha llegado más lejos en la historia? Yo digo sí. Estoy siendo muy feliz. Esto es impresionante”, publicaba la joven en sus redes sociales, junto a una pequeña galería fotográfica de su viaje “hasta el fin del mundo”. En algunas de ellas, Zhaida García lo hace con la bandera de la Villa.

Con una duración prevista de 164 días, el ‘Hespérides’ lleva a cabo una intensa actividad de apoyo logístico a las Bases Antárticas Españolas ‘Gabriel de Castilla’ y ‘Juan Carlos I’ pertenecientes al Ejército de Tierra y al CSIC, respectivamente, así como el desarrollo de diversos proyectos científicos, de alto valor estratégico y tecnológico.

Es una misión militar reducida en cuanto a efectivos humanos. Sin embargo, es única tanto por la lejanía (13.000 km) y las dificultades climáticas