Puerto Real celebra este sábado la 'Bicicletada Orgullosa'

El Ayuntamiento de Puerto Real, a iniciativa de la Asociación Amare LGTBI+, ha organizado para este sábado 7 de marzo la ‘Bicicletada Orgullosa’, un evento deportivo y reivindicativo que se desarrollará entre las 11:00 y las 13:00 horas con salida y llegada en la Plaza Poeta Rafael Alberti, recorriendo diversas calles de la Barriada Río San Pedro y el núcleo urbano.

La actividad se enmarca en la conmemoración del 19 de febrero, Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, y pretende dar a conocer la diversidad existente en el ámbito deportivo, así como aumentar la visibilidad del colectivo LGTBI+. Desde el Ayuntamiento señalan que se trata de una oportunidad para que la ciudadanía muestre su apoyo al respeto, la inclusión y la igualdad en todos los espacios, también en el deportivo.

La presentación oficial del evento estuvo a cargo de las concejalas de Feminismos–LGTBI+, Lorena Díaz, y Deportes, Virginia Mena, quienes estuvieron acompañadas por el presidente de la Asociación Amare LGTBI+, José Manuel Acosta. Por la Asociación Amare LGTBI+ también asistía Adriano López. Y por la Bici Escuela Bahía, Manuela García y Chiqui Gómez. Las representantes municipales destacaron el carácter abierto, festivo y reivindicativo de la cita, concebida para todos los públicos.

El itinerario consta de 6,42 kilómetros de baja dificultad, pensado para que cualquier persona pueda participar. La duración estimada es de 25 a 30 minutos. El municipio quedará rodeado por un trayecto dividido en tres sectores principales:

Sector Litoral (0 – 1,2 km). Transcurre por la zona marítima utilizando el carril bici y áreas compartidas del Paseo Marítimo. Sector de Enlace y Perímetro (1,2 – 4,5 km).Incluye un ligero ascenso hacia la zona norte, recorriendo avenidas que bordean el casco urbano. Sector Universitario y Retorno (4,5 – 6,4 km). Accede al entorno del Campus de la Universidad de Cádiz (UCA) en Puerto Real y desciende de nuevo hacia la línea de costa.

Rutómetro completo: Plaza Poeta Rafael Alberti, Paseo Marítimo / Ribera del Muelle, Calle Francia, Avda. Argentina, Calle Brasil / Quinto Centenario, Rotonda Plaza Cuba, Avda. de la Bahía, Calle Proa / Jamaica, Avda. Universidad, Avda. República Saharahui, Rotonda de la Fuente y regreso a Plaza Rafael Alberti.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa. Desde la organización recuerdan que los menores de 16 años deberán llevar casco durante todo el recorrido, no pudiendo participar en caso de no cumplir esta medida de seguridad.