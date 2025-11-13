Puerto Real avanza en la creación del Foro Municipal de Memoria Democrática

Entierro de los cuerpos de represaliados localizados en la fosa comun del cementerio de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real acordó en sesión plenaria el pasado mes de mayo la creación del Foro Municipal de Memoria Democrática, que se constituirá como órgano colegiado y consultivo en materia memorialista. Este espacio tendrá como referencia el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, que marcará su composición, finalidad y normas de funcionamiento.

El concejal de Memoria Democrática, Antonio Gil, ha destacado que el equipo de gobierno considera “fundamental organizar este espacio de trabajo sectorial para el asesoramiento, la información, el debate, el estudio y la propuesta en el ámbito memorialista, posibilitando la colaboración con la ciudadanía en el desarrollo de políticas públicas en dicha materia. Queremos abrir la participación al pueblo Saharaui también dentro de la interpretación de la ley memorialista".

Como paso previo a la configuración del nuevo órgano, el Ayuntamiento convoca a las entidades vinculadas a esta actividad a una reunión informativa que se celebrará el próximo 18 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa Consistorial

En esta reunión se tratarán varios asuntos: el procedimiento de constitución del Foro de Memoria Democrática, su funcionamiento y las acciones desarrolladas y propuestas para la elaboración del plan de trabajo 2026/2027.

“Con esta iniciativa, Puerto Real refuerza su compromiso con la memoria democrática, fomentando la participación ciudadana y el desarrollo de políticas que preserven la historia y los valores democráticos”, dice Gil.