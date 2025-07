Puerto Real apuntala el futuro de sus edificios ruinosos a la espera de fondos europeos

Los problemas del Ayuntamiento de Puerto Real no son pocos y no todos relacionados con la escasa plantilla de trabajadores, que desde hace ya casi dos meses no están realizando horas extraordinarias paralizado gran parte de la actividad municipal.

Uno de los retos del actual equipo de gobierno, que también vivieron otras corporaciones municipales, es el mantenimiento de edificios públicos. Algunos de ellos incluso han tenido que clausurarse por el estado ruinoso en el que se encuentran tras años de dejadez. El último en cerrarse ha sido el centro de asociaciones del antiguo instituto Manuel de Falla, Un gran edificio de la zona centro, junto al parque de El Porvenir, que en los últimos meses de actividad funcionó apuntalado. En él tenían sede multitud de asociaciones de la Villa, y también servicios de importancia como el CTA, el Centro de Tratamientos de Adicciones de la Diputación Provincial de Cádiz. En el mes de marzo se optó por la clausura del edificio por motivos de seguridad, y desde entonces en nada se ha avanzado para recuperarlo.

Antiguo instituto Manuel de Falla / C.P.

El antiguo instituto acumula años de abandono y su futuro es complicado. De hecho, unos días antes de acabar la anterior legislatura, el gobierno socialista intento venderlo para acabar con el problema, pero el consejo de administración del Grupo Energético, titular del inmueble, lo rechazó.

También cerrado a cal y canto está el edificio del IMPRO. Hace ya más de cuatro años que en la puerta del Instituto Municipal de Promoción Socioeconómica crece la hierba. Dejó de funcionar porque su falta de mantenimiento acabó generando problemas de gravedad que dejaron al edificio de la calle Castellar totalmente inutilizado. Eso ha supuesto que, además de perder la oportunidad de ofrecer cursos de formación, la ciudad no haya podido optar a convocatorias de ayudas como la del Programa de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía.

Sede del IMPRO en la calle Castellar / C.P.

El Ayuntamiento, como espera en otros muchos espacios, confía en obtener fondos europeos para convertirlo en un Centro Municipal de Desarrollo Económico y Tecnológico. Para ello necesitaría casi dos millones de euros de los fondos europeos de la EDIL.

Otros espacios que ya han alcanzado la ruina se sitúan en la calle Ancha, donde un antiguo centro de asociaciones lleva más de una década cayéndose a pedazos; y en plena calle de la Plaza, junto a la Plaza de Correos. Allí, una finca espera convertirse en un vivero de empresas de la mano del CEEI Bahía de Cádiz, mientras su ruina se acrecienta.

El deterioro es también preocupante en espacios como el de los Pozos de Malas Noches, que fueron recuperados hace también más de tres lustros, sin que se le haya dado uso. El Ayuntamiento ha intentado convertirlo en Centro de Bienestar Animal de la mano de la Mancomunidad de Municipios, en un proyecto aún en el aire.

Un espacio destacado merece el Pabellón Municipal de Deportes. El que fuese la joya de la corona del deporte en la provincia de Cádiz, sede de eventos deportivos internacionales, lleva ya cerrado desde principios de 2022, cuando las goteras acabaron por dejar impracticable una infraestructura con muchos achaques desde hacía ya años. Aunque el centro deportivo contaba con una plantilla propia, que lo mantenía con decoro, apoyado por intervenciones puntuales de mayor envergadura en los pilares metálicos, desde el año 2000 apenas tuvo obras de envergadura. Ahora se está a la espera de crear un proyecto que le devuelva la vida y, principalmente, encontrar la cuantiosa financiación para una obra de reforma de gran calado.

Pabellón Municipal de Deportes de Puerto Real / C.P.

Lo más triste de todo es que Puerto Real no solo tiene edificios cerrados por falta de mantenimiento. Hay otros que han recibido importantes inyecciones económicas para restaurarlos al completo, como la Casa de las Columnas, y que siguen cerrados a la espera de algunos remates. “Cuando se vaya a abrir hay que restaurarlo otra vez”, dice muchas voces, y no sin razón.

Casa de las Columnas de Puerto Real / C. P.

Ahora, el Ayuntamiento pretende rematar la obra con otra ayuda de 300.000 euros del Plan Cadiz Marcha de la Diputación.Es una de los proyectos que ha incluido en la propuesta elaborsa por el equipo de Gobierno.

La ampliación del Teatro Principal (abandonada desde hace años), el Centro Cultural Iglesia de San José, la Casa de la Juventud, la Jefatura de la Policía Local… son solo ejemplos de otros muchos edificios que, aunque siguen funcionando, piden a gritos intervenciones para no correr la misma suerte que otros muchos, castigados por el tiempo y por la mala gestión de muchos gobiernos.