Puerto Real aprueba su II Plan Local de Salud: la esperanza de vida en la Villa se sitúa en 78,5 años

Puerto Real ha aprobado su II Plan Local de Salud, un documento que guiará las acciones municipales en materia de salud pública durante el periodo 2026–2031. Este plan establece las líneas de actuación y coordinación entre diferentes áreas municipales y agentes sociales para promover la prevención, la protección y la mejora de la salud en el ámbito local.

El nuevo plan sustituye al anterior, vigente hasta la fecha, y surge tras las conclusiones de la III Jornada de Salud Local, donde se presentaron los resultados del estudio epidemiológico elaborado por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz. En dicho encuentro participaron representantes del sector educativo, empresarial, sanitario, cuerpos de seguridad, sindicatos, asociaciones vecinales y personal docente investigador de la Universidad de Cádiz, que analizaron los principales indicadores de mortalidad, morbilidad y años de vida perdidos en Puerto Real.

El II Plan Local de Salud, presentado y trabajado junto al Grupo de Salud Comunitaria el pasado 13 de noviembre, se estructura en cuatro líneas estratégicas: La línea 1 versa sobre alimentación saludable y actividad física para la salud, mientras que la línea 2 se centra en la salud mental, incluyendo la soledad no deseada y el bienestar animal. La línea 3 recoge las acciones en materia de adicciones, incorporando las relacionadas con las nuevas tecnologías; y línea 4 sobre igualdad, abarcando al colectivo LGTBI y la inclusión de personas con diversidad funcional.

Su carácter transversal implica la participación de varias áreas municipales en el desarrollo de las acciones previstas. El documento incluye un estudio actualizado de la población de Puerto Real, con 42.067 habitantes, de los cuales 21.131 son hombres y 20.936 mujeres, concentrándose el mayor grupo de edad entre los 30 y 34 años.

El análisis refleja que las principales causas de mortalidad en el municipio son los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas por afecciones respiratorias y metabólicas. También se ha detectado un incremento de infecciones vinculadas a la asistencia sanitaria y a la transmisión sexual, lo que refuerza la importancia de la prevención y la educación para la salud. La esperanza de vida al nacer se sitúa en 78,51 años, una cifra ligeramente inferior a la media del distrito y de la comunidad autonómica.

Entre los factores de riesgo más presentes destacan el tabaquismo, el consumo de alcohol, las dietas no saludables y el sedentarismo, que continúan siendo determinantes en la salud general de la población.

El cuestionario de diagnóstico, en el que participaron cerca de 400 personas de la localidad, refleja además la preocupación ciudadana por los tiempos de espera en la atención sanitaria y las dificultades para acceder a especialistas o pruebas diagnósticas.

La concejala de Salud, Virginia Mena, señaló que “era una necesidad y una obligación actualizar el Plan Local de Salud con nuevos datos y acciones”, y anunció que el documento estará disponible en formato PDF en la web municipal.

Mena explicó que el nuevo plan permitirá orientar mejor las políticas locales en materia de salud y coordinar los esfuerzos de los distintos servicios municipales y entidades que trabajan en este ámbito, garantizando que las actuaciones respondan a la realidad actual del municipio.

El Ayuntamiento tiene previsto celebrar próximamente una jornada en la que se invitará a la delegada territorial de Salud y en la que el Grupo de Salud Local, junto a otros y otras profesionales, expondrá las actuaciones programadas para este año y los objetivos marcados a corto plazo.