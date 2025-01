Puerto Real aplaza la decisión sobre la Cabalgata de Reyes: "Queremos tranquilizar a los vecinos porque tenemos Plan A, B y C", dice la alcaldesa

C. P.

Puerto Real/Las previsiones meteorológicas, que anuncian lluvias para la jornada del domingo cinco de enero, han obligado a la Ayuntamiento de Puerto Real a replantearse todo lo que tiene previsto para la jornada de la ilusión en la Villa. Durante toda la jornada de hoy se han estado celebrando reunión en la delegación de Fiestas para buscar alternativas de cara al domingo.

Por el momento no hay una decisión en firme, pero tanto la alcaldesa, Aurora Salvador, como la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, han lanzado un mensaje a la población para intentar tranquilizar a quienes están exigiendo respuestas de cara al domingo.

“Sabemos que ya hay municipios que han adelantado la Cabalgata de la Ilusión al sábado, pero en Puerto Real estamos esperando porque creemos que la magia no se puede perder. Queremos tranquilizar a la ciudadanía porque tenemos Plan A, B y C. Vamos a hacer todo lo posible porque ese día mágico no se pierda”, ha dicho la alcaldesa tras una de las reuniones.

La primera edil de la Villa ha explicado que sobre la mesa hay distintas opciones: desde adelantarla un día a celebrarla el domingo por la mañana, pero esa decisión aún no se ha tomado. Los condicionantes son tantos que ni tan siquiera depende únicamente del Ayuntamiento de Puerto Real. Y es que, según ha puntualizado la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, el helicóptero de la Policía Nacional en el que los monarcas llegan a la Villa se comparte con otros ayuntamientos como el de Vejer y el de San Fernando, por lo que mover los horarios en la Villa depende también de la disponibilidad de este.

“Sí que vamos a tener helicóptero como todos los años, pero aún no podemos precisar la fecha y el horario en el que llegará”, dijo Ramírez. En cualquier caso, a la espera de concretar ese momento, lo que sí se va a mantener es el mismo itinerario que se tenía previsto. Tras el aterrizaje de los Reyes Magos en la zona de la Puntilla del Muelle, está previsto que se dirijan a la Plaza Alberti desde donde lanzarán el mensaje a los niños y niñas de Puerto Real. Aquí también hay dos opciones posibles: que se haga desde el balcón del CAM como es tradicional, o que se use la carpa que se va a mantener instalada.

A partir de ahí se iniciará el recorrido de la cabalgata, que partirá desde la Ribera del Muelle, a la altura del Pabellón Municipal de Deportes.

Ese primer tramo, hasta la altura de la calle Nueva, será el espacio libre de ruidos, en el que la cabalgata discurrirá sin música para hacer un espacio más amable para personas con sensibilidad acústica o con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La cabalgata continuará por la Ribera del muelle hasta Sagasta. Para seguir luego por San Alejandro, Soledad y Plaza de Jesús, donde finalizará

En el recorrido también habrá un tramo destinado a personas con movilidad Reducida, situado en Sagasta (entre Amargura y De la Plaza). Será esa misma la zona en la que los caramelos que se tirarán serán sin azúcar. Este año en la cabalgata se van a ofrecer más de 5.000 kilos de caramelos.

Los posibles cambios que se vayan a producir en la cabalgata van a condicionar también los horarios de las visitas que se realizan a los centros asistenciales de la ciudad, donde los Reyes Magos llevarán los regalos que este año han sido posibles gracias a entidades como la Asociación Portorrealeñoa de Reyes Magos y Personajes de la Navidad y a la Asociación Sonrisas que mueven el mundo.

“Pedimos paciencia y que no pierdan la ilusión, porque estamos trabajando y tan pronto como sepamos la decisión final la trasladaremos a la ciudadanía”, dijo la edil para finalizar.