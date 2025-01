El PSOE de Puerto Real celebra la culminación del proceso de estabilización del personal municipal

C. P.

Puerto Real/El pasado 30 de diciembre, el Ayuntamiento de Puerto Real culminó el proceso de estabilización del empleo temporal de larga duración, estabilizando a un total de 42 trabajadores. Un proceso que ha culminado el actual equipo de gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía, y que ahora reivindica el PSOE. Los socialistas han celebrado el éxito del proceso que “nosotros pusimos en marcha cuando gobernábamos, por lo que el equipo de Aurora Salvador vuelve a aprovecharse de la herencia que se le dejó por parte del anterior ejecutivo”, dice el PSOE en un comunicado.

Carmen Silva, concejala socialista en el oposición y exconcejala de Recursos Humanos, ha mostrado su satisfacción por el fin de este proceso, y ha aprovechado para “dar la enhorabuena a quienes obtienen su plaza, en algunos casos, tras 10 años de espera. “En la anterior legislatura, de la mano de los agentes sociales, en el PSOE nos pusimos a trabajar para terminar con la temporalidad y la precariedad laboral en el consistorio y reducirlo hasta el 8%, que es como marca la ley y que los anteriores Gobiernos nunca quisieron solucionar” afirma Carmen Silva.

Los Socialistas agradecen también al personal técnico de Recursos Humanos y de las áreas implicadas, por el “arduo trabajo que han tenido que baremar con las solicitudes, dando respuesta a la gran demanda social que existía, con unas bases que realizamos desde el PSOE”.

Por otro lado, sobre la oferta pública de empleo de los años 2021, 2022 y 2023 que ha publicado el Ayuntamiento de Puerto Real, el PSOE comenta que “se convocan solo algunas plazas y sin promoción interna”.

“Es triste ver que con el gobierno de Aurora Salvador no haya promoción interna en esta convocatoria de empleo, algo que puede llevar a perder dicha promoción de manera competitiva entre los trabajadores, además de que no se ofertan todas las plazas que deberían ya que tan solo sacan algunas, no cubriendo las necesidades reales tal y como los socialistas dejamos preparado en la anterior legislatura, atendiendo a las demandas para la prestación de mejores servicios de cara a la ciudadanía” finalizó Silva.