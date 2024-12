El proyecto estrella del Gobierno de Puerto Real se esfuma: no habrá viviendas sociales en Casines

Puerto Real/El principal proyecto del equipo de Gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía en Puerto Real, se ha esfumado. Las 45 viviendas para alquiler social que se pretendían construir en la zona de Casines no se ejecutarán tampoco con la propuesta del gobierno local, después de que el proyecto se haya visto afectado por un reparo de la Intervención Municipal, que se pretendió levantar en el pleno celebrado ayer. Sin embargo, la propuesta para levantarlo se retiró de la que fue la última sesión plenaria del año.

“Con todo el dolor que puedo transmitir vamos a retirar este punto. Nos es imposible ir en contra del reparo de la intervención”, dijo, visiblemente afectada, la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, en la sesión de ayer. “Hemos estado reunidos hasta última hora, y hemos decidido no seguir adelante por el reparo, que es bastante gordo”, añadió el concejal de Hacienda, José Alfaro.

En concreto, la nota de reparo del informe emitido por la de la viceinterventora accidental para la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto Real y la Epsuvi, para la adquisición de suelo y promoción de viviendas de VPO en Casines, aludía a la falta de un ‘Plan Estratégico de Subvenciones’. Por ello, la Intervención Municipal recomienda “que se adecúe el referido convenio a la legislación vigente”. De lo contrario se podría estar ante la posible comisión de delitos como la prevaricación y la malversación de caudales, y conllevaría una posible responsabilidad contable de los gestores políticos que permitiesen la actuación que perjudica gravemente el erario público.

Fue a finales del mes de noviembre cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó una modificación presupuestaria con cargo al Remanente de Tesorería, una vez realizada la liquidación del ejercicio de 2023. Según explicó entonces el teniente de alcaldesa de Hacienda, José Alfaro, este sería el último año que se podrá usar el Remanente de Tesorería para otra cuestión que no sea el pago de deuda, por eso se optó por impulsar una modificación presupuestaria de 11.287.508 euros, “para proyectos que beneficien a la ciudadanía”.

La mayor parte de los más de once millones de este remanente, un 52,1%, se va iba a destinar a viviendas sociales. Para ello se pretendía realizar una transferencia de crédito a la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), para la realización de 45 viviendas de VPO en una parcela de Casines, propiedad del Grupo Energético de Puerto Real.

Sin embargo, es precisamente en esa operación donde la Intervención Municipal ha encontrado una “posible comisión de delitos como la prevaricación y la malversación de caudales”, que han frenado en seco el proyecto.

Que la operación no va a ser posible lo dejó claro el teniente de alcaldesa, José Alfaro, tras la pregunta del portavoz del grupo municipal del PSOE. “¿Tienen pensado traer este punto antes de que acabe el año o damos por finiquitado el asunto de las viviendas?”, preguntó Carlos Salguero. “No. No podemos”, respondió Alfaro. Y tras un silencio incómodo en el plenario, se cerró la sesión.

La imposibilidad de presentar un nuevo proyecto viene dada por los tiempos, ya que para poder destinar a inversiones el Remanente de Tesorería, se debía de aprobar antes de que finalice el año en curso. Por lo tanto, a estas alturas del año, el gobierno local apenas tendría dos días hábiles para rehacerlo.

Así las cosas, el remanente se destinaría para el pago de deuda y el equipo de Gobierno ya ha adelantado que buscará otras fórmulas para poder sacar adelante el proyecto, aunque ya es consciente de las dificultades que se encontrará por la poca capacidad financiera del municipio.