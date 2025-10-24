El PP de Puerto Real anuncia las distinciones que entregará con motivo del 4 de diciembre

El Partido Popular de Puerto Real ha anunciado en rueda de prensa las distinciones que este año van a otorgar con motivo de la celebración del 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. En este caso, el acto se celebrará el martes 2 de diciembre en el centro Cultural Rosa Butler.

En la que es la quinta edición de estos premios organizados por el PP de Puerto Real se van a entregar once distinciones. El presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, detalló la lista de premiados, así como los motivos por los que recibirán la distinción.

María Pérez y Cristina Ojeda, alumnas de Bachillerato del IES Virgen del Carmen, que este año recibieron el Premio Extraordinario de Bachillerato de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, serán reconocidas.

A ellas se suma el Inspector Jefe de la Policía Local, José María Repiso, que además de su labor al frente de la Comisaria Local es el mayor donante de sangre de España. El empresario Manolo Catalán, creador, entre otros negocios, del Gran Hotel Ciudad del Sur, será también reconocidos en el acto por su labor empresarial y la creación de empleo en el municipio

Por otro lado, se premiará a entidades, como la Escuela de Defensa Personal Esteban Colomer del Río San Pedro, que entre sus logros acumula ya cuatro campeonatos de España. También en la barriada Río San Pedro se sitúa otra de las entidades que será reconocida: la recién creada nombrada Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza.

El Partido Popular también quiere reconocer el trabajo de los vecinos de la calle San José, poniendo en valor su “compromiso con la convivencia vecinal, que mejora también la imagen de la ciudad en cada una de sus fiestas”. Es habitual en esta entrega de premios que se distinga a una academia de baile de la ciudad, y en este caso será a la que dirige Rocío Campos “por su dedicación y contribución a la cultura, el arte y el flamenco”.

La Residencia de Mayores Joaquina de Vedruna será otra de las distinciones que se otorguen en el acto, reconociendo así el trabajo y compromiso de esta entidad tan arraigada y querida en la Villa. Además de estos ocho premiados, el PP anunció que se van a distinguir también a una entidad de barriada rural de la localidad, muy involucrada en la ciudad, aunque no desveló cuál será la asociación de vecinos.

A estos premios, los populares sumarán dos reconocimientos más: uno a Loles López, Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía; y otros, a título póstumo, que se otorgará a Miguel Ángel Blanco como símbolo de la defensa de la libertad, la democracia y la convivencia.