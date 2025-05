El PP llevará al Congreso una PNL para mejorar el servicio de Cercanías en Cádiz

Puerto Real/El diputado nacional del Partido Popular por Cádiz, Miguel Ángel Sastre, ha visitado este lunes Puerto Real para presentar las propuestas que, en materia de Transportes, va a presentar al Congreso de los Diputados.

Sastre ha estado acompañado de Vicente Fernández, concejal en la Villa y presidente del PP de Puerto Real, quien ha recordado las numerosas peticiones de mejora de la estación de Renfe de Puerto Real que ya se han realizado, así como el interés que existe para que se incrementen las paradas de los trenes de Media Distancia. Ha recordado además las obras que están pendientes de adjudicación para solucionar los problemas de impermeabilización, que, según dijo, “no son suficientes”.

Fernández se refirió al “estado de abandono” de la estación de la Villa y a los problemas que enfrentan cada día los usuarios, especialmente aquellos con problemas de movilidad. “Nunca funcionan los ascensores ni las escaleras mecánicas”, dijo. Además, recordó la falta de personal, la falta de limpieza o la ausencia de aseos para los viajeros, entre otras carencias.

Por su parte, Sastre explicó que el Partido Popular de Cádiz ha iniciado una campaña para reivindicar las infraestructuras pendientes en la provincia, bajo el lema de “sin conexiones no hay futuro”, en la que se denuncia el "aislamiento y desconexión" de los gaditanos. Una campaña “viva” para exigir mejoras en las infraestructuras, que incluye la demanda del desdoble de la N-IV y la creación del tercer carril en la AP-4, entre otras.

Referente a las conexiones ferroviarias, que según dijo Sastre “es lo que más afecta a Puerto Real”, habló de las conexiones con Madrid y, especialmente, de la Media Distancia y el servicio de Cercanías. Recordó que sobre el servicio de Media Distancia ya se había realizado una pregunta al Gobierno sobre los motivos por los que no todos los trenes paraban en Puerto Real.

“Lo que se nos dice es que no lo hacen porque no hay uso, pero sin aportar ningún dato”, explicó el diputado Nacional. “Aunque fuese así, que no es cierto, habría que potenciarlo porque igual no se usa porque no se tiene”, matizó. Por eso el PP ha propuesto que se haga un plan específico para dotar de más Media Distancia a la provincia y que estos paren en Puerto Real.

Sobre el Cercanías, anunció que se va a presentar en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para la mejora integral de este servicio en la provincia de Cádiz. “Queremos más y mejores frecuencias, menos averías y más plazas disponibles”, concretó Sastre. A esto sumó la propuesta de mejora en las infraestructuras (estaciones y apeaderos) para que den un servicio más adecuado. “Que no ocurra lo que está pasando en municipios como Puerto Real, que hay viajeros que se tienen que apear en otras estaciones porque en esta no funcionas los ascensores y escaleras mecánicas”.

El diputado recordó que esto se repite en otras estaciones del entorno, como la de San Severiano en Cádiz, “donde hoy mismo no funcionaban las escaleras mecánicas”. “En definitiva, lo que pedimos es que a la provincia de Cádiz se le dé lo que se merece en el ámbito de las infraestructuras”, finalizó.