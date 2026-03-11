Policía Local retira 21 garrafas de combustible destinadas al petaqueo en Puerto Real
Los vecinos alertaron de que estaban flotando en la zona del Paseo Marítimo de la ciudad
La nueva ley de multirreincidencia castiga el petaqueo con penas de tres a cinco años de prisión
Agentes de la Policía Local de Puerto Real han intervenido en el Paseo Marítimo del municipio, a la altura del reloj de sol, varias garrafas de combustible que, en unos casos flotaban en el mar, y en otros habían quedado varadas en la orilla.
Durante la actuación, los agentes procedieron a la recuperación y retirada de un total de 21 garrafas de combustible, que supuestamente estaban destinadas al abastecimiento de narcolanchas, conocido como 'petaqueo’.
La intervención se desarrolló ante la mirada de numerosos vecinos y personas que paseaban por la zona, quienes pudieron observar el trabajo de los agentes mientras se aseguraba el lugar y se retiraban los recipientes de combustible de las inmediaciones de la orilla.
Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil se hicieron cargo de la actuación, procediendo a la retirada del resto de petacas que permanecían en el mar, en coordinación con la Policía Local.
Penas de tres a cinco años
La nueva Ley de Multirreincidencia, aprobada el pasado mes de febrero en el Congreso, castigará la práctica del petaqueo, el suministro de combustible a narcolanchas, con penas de entre tres y cinco años de cárcel.
El objetivo prioritario de la Proposición de Ley Orgánica en Materia de Multirreincidencia, que tiene que pasar por el Senado, es combatir el suministro de combustible en el mar a las narcolanchas para anular la capacidad logística y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las organizaciones criminales en el transporte de la droga, afirman fuentes del Ministerio del Interior.
