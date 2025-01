Las Peñas de Puerto Real suspenden todos los actos de Carnaval: "El Ayuntamiento no colabora y solo pone problemas"

C. P.

Puerto Real/Algunos de los principales actos del Carnaval de Puerto Real, los gastronómicos que organizan las peñas de la ciudad, desaparecerán este año. Los peñistas se han plantado ante la delegación de Fiestas del Ayuntamiento y han decidido no organizar nada “por la nula colaboración del Consistorio”.

Este martes, en la sede de la Federación de Peñas Puertorrealeñas, se celebró un encuentro en el que participaron los presidentes de las tres peñas que han resistido en la fiesta de febrero (este año de marzo) para valorar la situación, y, junto a los representantes de la Federación, decidieron que no iban a organizar ningún evento.

Así, de mantenerse la decisión, el Carnaval 2025 no contará con citas tan veteranas y populares como el ‘Carnavalito Moruno’, de la Peña Carnavalesca ‘Hay Moros en la Costa’, ni con el habitual ‘Concurso de Popurrís’ y degustación de alitas de pollo, de la Peña ‘Ribera del Mar’. Del mismo modo, la ‘Salpiconada de Marisco’ que el pasado carnaval se estrenó con la Peña Cádiz C.F., no tendría una segunda edición.

Carnavalito Moruno Peña Hay Moros en la Costa en el Carnaval 2024 / C. P.

Uno de los principales motivos, aunque no el único, es el económico. Cuando apenas quedan unos días para que comience el mes de febrero de 2025, la Federación de Peñas aún no ha cobrado subvención que el Ayuntamiento se comprometió a abonar el pasado carnaval.

“Tras celebrar los actos en febrero, el Ayuntamiento nos dijo que nos pagaría en marzo. En abril nos trasladaron que sería en mayo y después que en junio. En verano la noticia era que tenían que llevarlo a pleno y después que a otro pleno, pero la realidad es que un año después no hemos cobrado nada”, dice la Federación de Peñas.

A esto suman la cantidad de documentación que han empezado a solicitarles y que desde Federación consideran que es “innecesaria”. “Cada vez nos piden un documento nuevo. Certificados de que no tenemos deudas con la Seguridad Social, con Hacienda o con el Ayuntamiento, cuando somos una entidad sin ánimo de lucro y no tenemos nada que ver con eso. Nos están mareando para al final no pagar nada”, lamentan en Federación.

A esto suman otras trabas que, según la entidad que representa a los peñistas, están haciendo que las pocas peñas que organizaban actividades en la fiesta y en otros momentos del año, hayan optado por desistir porque “todo son problemas”.

Como ejemplo, dicen que para eventos como la convivencia que organizan las peñas en Las Canteras (trasladado ahora al Río San Pedro tras el incendio), deben formalizar un seguro de responsabilidad civil. “Nosotros lo hacemos siempre, pero ahora nos piden que lo presentemos un mes antes del evento, y si ocurre como este año, que se suspendió por la lluvia, perdemos el dinero”.

Y así, relatan cuestiones muy similares en otros eventos como el concurso del Paje Misterioso que organiza la propia Federación, o el Concurso de Juanillos. “Cada vez son más los problemas y menos las ayudas. Nos sentimos muy maltratados por el Ayuntamiento y ya no podemos seguir con esto. Lo sentimos por los aficionados y, especialmente, por las agrupaciones que encuentras en nuestros eventos los pocos escenarios donde poder ofrecer sus coplas después de meses de ensayo, pero nos resulta imposible porque no hay colaboración ninguna”, dice la Federación.