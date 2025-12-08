"¿Por qué papá maltrata a mamá?" Un cuento de Aperfosa ayuda a los menores a responder sus preguntas ante la violencia machista

Más de 1,7 millones de niños y niñas —el 18% de los menores de edad— viven en hogares donde el padre maltrata a la madre, según una macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en 2019. Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 había 1.758 menores con medidas de protección activas en casos de violencia de género contra sus madres. La gran mayoría de ellos (1439), hijos del propio agresor.

Son el eslabón más débil, ya que casi nunca se les hace una valoración propia. Casi todos los procedimientos se centran en la víctima adulta y se asume que, si la madre está protegida, ellos también lo están. Lo saben bien en Aperfosa (Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social), que en la Casa de Acogida ‘Los Almendros’, en Puerto Real, alberga a mujeres, sobre todo migrantes, y menores a su cargo en situación de especial vulnerabilidad, principalmente víctimas de la violencia de género.

En ese contexto, en los talleres que la asociación realiza con los niños y niñas que han vivido la violencia machista en sus hogares, las profesionales que les atienden detectaron preguntas comunes en ellos: ¿Dónde está mi padre?, ¿qué ha ocurrido? ¿por qué me ha abandonado? y otras más duras que intentan buscar explicaciones a por qué papá maltrata a mamá.

Para actuar con ellos, las profesionales de Aperfosa se pusieron en marcha para crear un recurso llamado a facilitar el trabajo de muchos profesionales, que hasta ahora carecían de materiales específicos para abordar la violencia de género con la infancia y que puede convertirse en un “refugio” simbólico donde los niños encuentren escucha, cuidado y posibles respuestas a sus preguntas internas.

“De ahí el nombre del cuento, El bosque de los sueños, historias que abrazan preguntas internas de niños y niñas”, explica Arantxa Álvarez, educadora social de Aperfosa. Ella, junto a la trabajadora social Emma García, han presentado el libro, cuyo autor es Rafael Soto en colaboración con el equipo técnico de la Casa ‘Los Almendros’.

Arantxa Álvarez presenta El bosque de los sueños / DCA

“Con el cuento, que cada capítulo protagonizan niños y animales, se intenta dar respuesta a las situaciones que los menores que sufren violencia de género en sus casas se encuentran, desde el amor de la palabra, el respeto y la consideración”, dice Enma García.

Está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 9 años y a profesorado y personal técnico, ya que incluye también una guía didáctica para trabajar cada capítulo, en los que se abordan de forma clara y cercana las emociones, dudas y preocupaciones que surgen cuando la violencia de género irrumpe en el hogar. A través de una historia protagonizada por animales, la obra fomenta la empatía, ayuda a identificar situaciones de violencia y refuerza la autoestima, ofreciendo a los menores recursos simbólicos para comprender lo que ocurre sin sentirse culpables ni señalados.

“El objetivo es que los niños expresen y comprendan a nivel emocional lo que está ocurriendo en casa. Ellos observan lo que pasa, se hacen preguntas e incluso se cuestionan la culpa de lo que está ocurriendo”, relata Arantxa Álvarez. “Me he portado mal y por eso mamá y papá están enfadados”, son ideas que llegan a verbalizar.

El proyecto se completa con una guía didáctica dirigida a profesionales y personal técnico, que incluye propuestas metodológicas para acompañar la expresión y comprensión de las emociones, clarificar conceptos sobre violencia de género y trabajar la identidad y la empatía de los menores. Entre las actividades destaca el uso simbólico de “superpoderes”, que permite transformar las experiencias de violencia en aprendizaje emocional guiado, al tiempo que contribuye a desterrar prejuicios sobre las casas de acogida y mostrarlas como espacios de cuidado, protección y transformación personal.

Tanto el libro como la guía didáctica están disponibles a través de Aperfosa, entidad con amplia experiencia en la atención a víctimas de violencia de género y en la gestión de recursos de acogida especializados.