Ofertas de empleo en Puerto Real: la empresa pública GEN lanza convocatorias para puestos indefinidos

La empresa pública Grupo Energético de Puerto Real, GEN, ha publicado nuevas ofertas de empleo. A las que ya tiene en desarrollo, y que suman casi 40, se añaden ahora cuatro procesos selectivos para cubrir distintas vacantes:

Jefatura de servicio del área medioambiental , incluida en la oferta de empleo público de 2023.

, incluida en la oferta de empleo público de 2023. Técnico/a de RRHH , incluida en la Oferta de Empleo Público de 2024.

, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2024. Jefatura de servicio de redes de abastecimiento y saneamiento , pendiente de inclusión en la Oferta de Empleo Público de 2025.

, pendiente de inclusión en la Oferta de Empleo Público de 2025. Responsable de laboratorio de aguas, pendiente de inclusión en la Oferta de Empleo Público de 2025.

Adicionalmente, se creará una bolsa de empleo de diez personas para cubrir las necesidades temporales de contratación en los puestos de Responsable de laboratorio de aguas y de Técnico/a de RRHH.

Respecto a las condiciones de trabajo, se ofrece contrato indefinido a tiempo completo con un período de prueba de seis meses (para los puestos de jefatura de servicio los contratos serán de tipo relevo 100% jornada), retribuciones según Convenio Colectivo del Grupo Energético de Puerto Real e incorporación inmediata.

Las personas interesadas tienen de plazo hasta el 21 de noviembre para presentarse. Las bases que regirán estos procesos se pueden consultar en este enlace.

Personal auxiliar de ayuda a domicilio

Por otro lado, El Grupo Energético ha publicado también la convocatoria es la selección de cinco personas para cubrir las necesidades temporales de personal auxiliar del servicio de ayuda a domicilio en Puerto Real, motivada por la ausencia de personas en situación de incapacidad temporal y de licencias.

La oferta de trabajo se presentará a través del Servicio Andaluz de Empleo, el cual se encargará de hacer la selección de las personas que cumplan con los requisitos exigidos en la oferta. Los contratos serán de sustitución. La retribución del puesto será la prevista en el Convenio Colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la jornada será partida, de lunes a sábados. En este enlace puedes encontrar más información