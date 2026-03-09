Nuria Lapastora presenta en Puerto Real la exposición 'Cartografías de lo cotidiano'

La artista visual madrileña Nuria Lapastora Navarro ha presentado en el Centro Cultural San José de Puerto Real la exposición “Cartografías de lo cotidiano: cuerpo, archivo y poder”, un proyecto que puede visitarse hasta el 15 de marzo dentro de la programación del 8M, Día Internacional de la Mujer, organizada por el Ayuntamiento de Puerto Real.

En su primera muestra en la localidad, Lapastora propone un viaje visual a través del cuerpo femenino como territorio de memoria, deseo, resistencia y poder. Con la técnica del collage, rescata imágenes guardadas en cajones, discos duros o revistas antiguas y las reinterpreta desde una mirada feminista, revisando los silencios heredados y las huellas que deja el tiempo en lo personal y lo colectivo.

Cada obra funciona como una cartografía simbólica: una coordenada de dolor, deseo o rebeldía. Desde una estética fragmentaria, irónica o silenciosa, la artista convierte lo cotidiano en un espacio de denuncia, homenaje y juego, donde se confrontan la violencia, la medicalización o los límites impuestos por la belleza y el patriarcado.

Nuria Lapastora, artista, terapeuta gestalt y facilitadora de procesos creativos, comenzó a pintar desde la infancia gracias al entorno familiar que alentó su libertad expresiva. Formada en Comunicación Visual, ha desarrollado una trayectoria marcada por la búsqueda de un lenguaje propio donde el arte y la reflexión social se entrelazan. Además de la exposición, el público pudo disfrutar del cortometraje, Mi árbol rojo, creado por ella en 2010, y que consideró su primer collage, en este caso audiovisual.

La exposición puede visitarse de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y los fines de semana y festivos, de 11:00 a 14:00 horas, en el Centro Cultural San José.