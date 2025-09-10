Más "moderna y humanizada": Así es la reformada planta de hospitalización de Salud Mental del Hospital de Puerto Real

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, visitó este miércoles el Hospital Universitario de Puerto Real para pasar revista a la reformada planta de hospitalización de Salud Mental, ya en servicio. Pajares estuvo acompañada por la gerente del centro, María José Cano, y por su equipo directivo, así como por el director y el supervisor de la Unidad de Salud Mental del hospital puertorrealeño, Eulalio Valmisa y Santiago Marra, respectivamente.

Las actuaciones han consistido en la renovación de las habitaciones de los pacientes, con sustitución de puertas, mejoras en paredes y techos, pintura, suelos y colocación de ventanas de seguridad y baños adaptados. Asimismo, se han instalado pasamanos y reformado la instalación eléctrica general con colocación de nuevas luminarias, techos desmontables, así como luces de emergencia. Igualmente, se han remodelado las zonas de trabajo de los profesionales, así como las de lavandería y limpieza y se ha renovado el sistema de vigilancia de las habitaciones y los pasillos.

Delegada de Salud con parte del equipo de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental / DCA

Esta actuación está en línea con la Estrategia de Humanización del sistema sanitario público de Andalucía, ya que las instalaciones “son más cómodas, modernas y seguras, pero, además están pensadas para una estancia más humanizada, lo que supone un salto cualitativo en la atención a los pacientes de Salud Mental”, aseveró Pajares, quien destacó “la apuesta de la Junta” por esta materia. En este sentido, recordó que esta misma semana, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, inauguró la nueva Unidad de Hospitalización de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción; este recurso permitirá a los jóvenes del Campo de Gibraltar con patologías graves ser tratados cerca de sus familias, evitando así los traslados a otras provincias.

La delegada quiso agradecer a la gerente del hospital puertorrealeño y a su equipo “el ejemplar proceso” de esta reforma, iniciada el pasado febrero, con trabajos ejecutados por fases y con acotación de la planta, lo cual, en la medida de lo posible, ha minimizado el impacto sobre la actividad asistencial. Además, la Unidad de Salud Mental del centro estableció un plan que contemplaba cualquier contingencia que pudiera afectar a la atención a estos pacientes.

isita de la delegada de Salud a las planta de hospitalizacion de Salud Mental de Puerto Real / DCA

Asimismo, resaltó el “impulso” que en materia de infraestructuras se está propiciando en el centro, con la reformada Unidad de Pediatría desde principios de año o la puesta en servicio, el pasado junio, de la nueva planta de hospitalización especializada en Oncohematología y Cuidados Paliativos, “reafirmando el compromiso del Hospital Universitario de Puerto Real con una atención sanitaria más humana, cercana y centrada en las personas”.

Día Mundial de Prevención del Suicidio

La delegada territorial de Salud y Consumo quiso hacer esta visita en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre; este año el Plan de Salud Mental de Andalucía acentúa la mirada y atención a personas mayores en situación de aislamiento social. De esta forma, la Consejería reafirma su compromiso en la lucha contra un fenómeno social, el suicidio, que atañe a todos y la necesidad de reforzar la prevención en poblaciones con mayor vulnerabilidad.

Alineada con la International Association for Suicide Prevention (IASP) y su lema 'Cambiando la narrativa sobre el suicidio', la Consejería de Salud y Consumo considera que es prioritario sensibilizar y transformar cómo percibimos este complejo problema, lo cual implica abogar por políticas multisectoriales que prioricen la salud mental y el bienestar emocional, aumenten el acceso a la atención y brinden apoyo a quienes lo necesitan. Desde Andalucía se trabaja con esa mirada a través del Programa de Prevención de la Conducta Suicida 2023-2026 y en una línea de trabajo específica en el próximo Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMAA) de la Consejería de Salud y Consumo, que actualmente se encuentra en información pública.