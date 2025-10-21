Marcelo Gullo presentará en Puerto Real su libro 'Lepanto. Cuando España salvó a Europa'

El historiador e hispanista argentino Marcelo Gullo presentará el próximo viernes 24 de octubre a las 19:30 horas su última obra, “'Lpanto. Cuando España salvó a Europa” en las instalaciones de Villanueva Golf & Croquet, situadas en el Barrio de Jarana de Puerto Real. El acto está organizado por el Aula de Cultura de la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País, que preside Guillermo Cervera, y la entrada será libre hasta completar aforo.

Gullo, autor de una reconocida trilogía sobre la Leyenda Negra, centra esta nueva publicación en un episodio clave de la historia europea: la batalla de Lepanto. Según explica, este enfrentamiento no fue solo una victoria militar, sino “un auténtico choque de civilizaciones, en el que España, actuando en nombre de toda Europa, detuvo el expansionismo otomano”.

El autor sostiene que aquella victoria fue fundamental para preservar la cultura, la fe y la libertad occidental, valores que, afirma, hoy también se ven amenazados por fuerzas similares. En su obra, Gullo analiza el contexto histórico y político de Lepanto, destacando la unidad de la coalición cristiana y el papel decisivo desempeñado por España, además de profundizar en la figura de personajes como Don Juan de Austria y Miguel de Cervantes.

La cita en Puerto Real forma parte de la gira de presentación nacional del libro, que se suma al éxito de sus anteriores títulos, entre ellos Lo que América le debe a España”, consolidando a Marcelo Gullo como una de las voces más relevantes del hispanismo contemporáneo.