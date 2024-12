Malestar en 'Amada de Esperanza' por las "trabas" del Ayuntamiento de Puerto Real para organizar eventos

C. P.

Puerto Real/La Asociación Cultural ‘Amada de Esperanza’ del Río San Pedro, acaba de celebrar en el parque Agnes Reston del barrio su evento navideño. Una cita que contó con una alta participación y de la que hacen un balance positivo, No obstante, la entidad ha querido expresar públicamente su malestar por las “numerosas dificultades el Ayuntamiento de Puerto Real nos ha puesto para la puesta en marcha de una actividad “social, de ocio y sin ánimo de lucro, con el único objetivo de seguir trabajando para ofrecer una programación de eventos a nuestros vecinos”.

La Junta Directiva de la asociación lamenta que la “excesiva documentación y trámites” a los que se enfrentan cada vez que pretenden poner en marcha una actividad, se suma a la “falta de apoyo” que el Ayuntamiento de Puerto Real les ha prestado en materia de infraestructuras. “No hemos tenido la posibilidad de tener sillas para que el público tome asiento, ni una simple tarima de escenario, sonido o iluminación. “Todo ha tenido que ser gestionado por nuestros socios gracias a la aportación de empresas y comerciantes de la barriada”, lamentan.

De la misma forma, dicen que los requisitos administrativos que se les exige desde el Ayuntamiento “nos pone en la tesitura de pensar en la suspensión de la propia actividad, ya que casi resulta imposible cumplir con ellos porque hay veces que ni siquiera sabemos bien qué es lo que necesitan para una simple convivencia vecinal en un espacio público”. Aun así, la Asociación Cultural celebra haber encontrado las ayudas necesarias para “enfrentarnos al funcionamiento del Ayuntamiento, que no busca soluciones para que la barriada tenga algo de ocio”. Creen que “si no fuera por nosotros, el barrio no disfrutaría de una actividad navideña digna”. Como ejemplo, inciden en que el Ayuntamiento les llegó a solicitar “un estudio de impacto acústico por las actuaciones con las que hemos contado para el evento, algo fuera de toda lógica dado el tipo de actividad que pretendíamos ofrecer”, explican.

Finalmente, la Asociación Cultural Amada de Esperanza ha rogado al equipo de gobierno del Ayuntamiento que “intenten trabajar para que los escasos medios técnicos de los que disponen no sean para ponernos trabas a las actividades que organicemos, sino para que agilicen, ayuden y simplifiquen los excesivos trámites que nos piden. Somos un numeroso grupo de vecinos que trabajamos por el Río desde una asociación modesta, pero con muchas ganas de hacer cosas por nuestra barriada”, finalizan.