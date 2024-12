'La Magia de la Navidad', el original villancico de los alumnos del colegio Bahía de Puerto Real

Puerto Real/Aunque solo llevamos cuatro días del mes de diciembre, puede que, a estas alturas del mes, cuando aún faltan 21 días para celebrar (oficialmente) la Navidad, estés ya cansando de escuchar el ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey. Además de darte ánimos, te recordamos que de ahí también se sale y que un antídoto perfecto para frenar al Grinch que empieza a crecer en ti, es escuchar a los niños y niñas del colegio Bahía de Puerto Real, que han sido protagonistas de una original propuesta, que nos devuelve la confianza en los villancicos tradicionales.

La AMPA del centro, que se llama ‘Aldebaran’ recordando a una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno, mira ahora hacia otra estrella, la de Belén, para llevar la Navidad al Centro Concertado y Bilingüe de Puerto Real.

La idea de este particular proyecto nació cuando la Asociación de Madres y Padres decidió crear un ‘Taller de Villancicos’, sin más propósitos que pasar un buen rato con los alumnos y que estos tuviesen un bonito recuerdo.

Del taller se encargaron Antonio Sánchez y Cati Gómez, que además de ser miembros de la AMPA y padres de las alumnas Lucía y Valeria, son músicos profesionales. Antonio Sánchez es pianista y productor musical en el estudio de grabación Nashville. A su vez, Cati Gómez tiene a sus espaldas una amplia trayectoria en el mundo de las orquestas, y es una de las voces del espectáculo musical ‘Ellas’.

“En principio queríamos hacer un taller con unos veinte alumnos del centro, pero la verdad es que se nos fue de las manos y al final fueron más de cuarenta los que se sumaron al proyecto”, explica Antonio.

Viendo el éxito que estaba teniendo, el proyecto fue creciendo y, de algún modo, se fue “profesionalizando”. A las clases de canto que impartía Cati, se sumó la composición de un villancico que mezcla temas tradicionales y partes propias, creada por la familia Sánchez Gómez al completo. Y así fue como nacía ‘La magia de la Navidad’, el villancico que acaba de ver la luz.

Tan en serio se tomaron su creación, que Antonio Sánchez trasladó parte del equipo del estudio de grabación Nashville al propio colegio, donde grabaron el tema como verdaderos profesionales de la música. En apenas dos días, uno para los ensayos y otro para la grabación del tema y su videoclip, consiguieron dar forma a trabajo digno de cualquier artista profesional.

Estaba previsto que su estreno fuese el próximo 6 de diciembre, pero las ganas por mostrar el resultado han podido tanto, que se han adelantado y ya está disponible en Youtube. Sí será el 6 de diciembre cuando el tema ‘La Magia de la Navidad’ este disponible en plataformas como Spotify, iTunes y Amazon Music.