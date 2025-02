La Junta reconoce que no seguirá adelante con el colegio de Primaria en el barrio de Casines en Puerto Real

C. P.

Puerto Real/Después de varios años dando largas y mareando a las familias, la Junta de Andalucía al fin ha reconocido que no va a seguir adelante con el proyecto del colegio de Primaria en Casines, en Puerto Real. La Escuela Infantil ‘Tierra y Libertad’ no tendrá la prometida segunda fase, que se presentó en el Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria para 2018, y se confirmó más tarde, en septiembre de 2020, cuando se inauguró la primera fase del centro.

Entre los más de 600 proyectos que recogía ese el Plan en toda Andalucía, figuraba el nuevo centro educativo que vendría a dar respuesta a la alta demanda educativa en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.

Hay que recordar también que el actual colegio de Infantil ya se construyó teniendo en cuenta la ampliación, con la idea de que cuando esta se ejecutase se obtuviese un único centro que se configurará como un C2, con dos líneas por cada nivel educativo de Infantil y Primaria.

Sin embargo, el proyecto se ha esfumado. En los últimos años, las familias de los alumnos de infantil (dos promociones de alumnos ya han salido del centro) han recibido un rosario de excusas sobre la tardanza. Desde una necesaria ampliación de la dotación presupuestaria del proyecto debido al encarecimiento de los precios, hasta problemas con las licencias de obra que acabaron caducando.

No ha sido hasta este jueves, 20 de febrero, cuando la Consejería de Desarrollo Educativo ha reconocido que, de momento, no se va a seguir adelante con el proyecto. En el Parlamento de Andalucía, como respuesta a una pregunta de Adelante Andalucía, la consejera responsable, María del Carmen Castillo, ha reconocido que “es verdad que estaba previsto un colegio, primero de Infantil y después de Primaria. Se esperaba una expansión demográfica que no se ha producido en la zona y hay un descenso del 50% de la natalidad”, ha dicho.

La confirmación de que no hay intención de seguir con el proyecto ha llegado cuando han señalado como alternativa, al colegio Arquitecto Leoz, que ya es uno de los centros con mayor número de alumnos de toda la provincia de Cádiz.

“Resulta que tenemos un colegio a 500 metros, que tiene todos los servicios disponibles: aula matinal, comedor, transporte actividades extraescolares… Con una bajada significativa de la natalidad, parece que lo más lógico es reorganizar recursos y eso es lo que estamos haciendo”, ha finalizado la Consejera.