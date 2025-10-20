Los jóvenes de Puerto Real podrán crear su propio documental en un taller gratuito de cortometrajes

El Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, pone en marcha un taller gratuito de cortometrajes dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, que se desarrollará del 22 de octubre al 7 de noviembre en el Centro Cultural Rosa Butler.

La iniciativa tiene como objetivo acercar a la juventud al mundo audiovisual y fomentar la creatividad a través de la creación colectiva de un documental centrado en la historia y la memoria del municipio.

El taller se desarrollará en horario de 17:00 a 19:00 h, del 22 de octubre al 5 de noviembre, y estará guiado por profesionales del sector audiovisual. Las personas participantes aprenderán todo el proceso de creación de un cortometraje documental: desde la idea inicial, el guion y la grabación, hasta la edición final.Como cierre del proyecto, el 7 de noviembre se celebrará una proyección pública del documental realizado, abierta a toda la ciudadanía.

Las inscripciones se pueden hacer vía WhatsApp en el teléfono 685 45 00 37 y obtener más información en el correo juventud@puertoreal.es. Desde la Delegación de Juventud se destaca que este tipo de actividades no solo fomentan el aprendizaje técnico, sino que también promueven el trabajo en equipo, la expresión personal y el conocimiento del entorno local. En palabras de la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, “es una oportunidad única para que los y las jóvenes se expresen, conecten entre sí y desarrollen habilidades creativas”.