Los jóvenes de Puerto Real podrán crear su propio documental en un taller gratuito de cortometrajes

El taller se desarrollará en horario de 17:00 a 19:00 h, del 22 de octubre al 5 de noviembre, y estará guiado por profesionales del sector audiovisual.
El Ayuntamiento de Puerto Real, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, pone en marcha un taller gratuito de cortometrajes dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, que se desarrollará del 22 de octubre al 7 de noviembre en el Centro Cultural Rosa Butler.
La iniciativa tiene como objetivo acercar a la juventud al mundo audiovisual y fomentar la creatividad a través de la creación colectiva de un documental centrado en la historia y la memoria del municipio.
El taller se desarrollará en horario de 17:00 a 19:00 h, del 22 de octubre al 5 de noviembre, y estará guiado por profesionales del sector audiovisual. Las personas participantes aprenderán todo el proceso de creación de un cortometraje documental: desde la idea inicial, el guion y la grabación, hasta la edición final.Como cierre del proyecto, el 7 de noviembre se celebrará una proyección pública del documental realizado, abierta a toda la ciudadanía.
Las inscripciones se pueden hacer vía WhatsApp en el teléfono 685 45 00 37 y obtener más información en el correo juventud@puertoreal.es. Desde la Delegación de Juventud se destaca que este tipo de actividades no solo fomentan el aprendizaje técnico, sino que también promueven el trabajo en equipo, la expresión personal y el conocimiento del entorno local. En palabras de la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, “es una oportunidad única para que los y las jóvenes se expresen, conecten entre sí y desarrollen habilidades creativas”.
