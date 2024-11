José Luis Rodríguez Súnico, concejal de Puerto Real, presenta su dimisión

C. P.

Puerto Real/Rodeado por todos los miembros del actual equipo de Gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía, José Luis Rodríguez Súnico, concejal del Ayuntamiento de Puerto Real, ha presentado este lunes su dimisión.

“Estoy pasando por un momento personal muy complicado y no me siento con la fuerza suficiente para afrontar el trabajo y la ilusión que supone ser concejal de nuestro querido pueblo”, dijo el ya exconcejal, nada más empezar a explicar los motivos de su abandono de la política municipal.

Súnico, que llego a la Confluencia de Izquierdas de la mano de Verdes Equo, explicó que el proceso que le ha llevado a tomar esta decisión se inició hace unos meses, y que “el hecho de renunciar a la liberación y volver al instituto formaba parte del mismo”. Aclaró que, “en ningún momento esta renuncia está relacionado con las espurias informaciones de las últimas semanas”, haciendo así referencia a las acusaciones de la oposición que denunciaron que el edil de deportes había intentado otorgar subvenciones a dedo a clubes deportivos en los que tenía intereses personales.

“Agradezco a toda la gente y los colectivos que han hecho más fácil este mayúsculo reto y pido disculpas por todo aquello que no he conseguido mejorar. Quien me conoce sabe que fue por desconocimiento o falta de capacidad, y nunca por mala fe. Gracias por haberme permitido la oportunidad de aportar todo lo que soy, en beneficio de las personas de Puerto Real desde esta dimensión política”, dijo Rodríguez Súnico.

Súnico anuncia sus dimisión rodeado del equipo de Gobierno / DCA

Junto a los compañeros del Gobierno local, hizo balance del año y medio que ha estado al frente de delegaciones como Seguridad Ciudadana, Deportes y Educación.

“Este año y medio ha dado para muchas actuaciones de las que me siento especialmente orgulloso. En el área de Policía Local hemos trabajado mano a mano, estableciendo una dinámica constante de coordinación con otras áreas, impulsando documentos que verán la luz en un plazo breve de tiempo”.

“En Deportes hemos recuperado el Día de la Bicicleta y la Carrera de Pepe, además de empezar con la primera edición del Duatlon. Como siempre, de forma muy coordinada con el amplio y generoso tejido asociativo deportivo de nuestro pueblo, se ha atendido al deporte base y se han realizado multitud de pruebas de diversas disciplinas: skate, vela, hípica y orientación”.

“En Educación hemos diseñado una potente oferta educativa municipal, apoyándonos en el trabajo de las áreas de nuestro ayuntamiento y en el de muchas asociaciones del ámbito social, ecologista, medioambiental y deportivo, con la colaboración del profesorado del municipio”, repasó

En sus últimos minutos como concejal, José Luis Rodríguez aprovechó para dar las gracias al personal municipal. “Vuestro trato hacia mí lo he sentido como de cariño y respeto mutuo desde el primer hasta el último día”.

Por último, dio las gracias a sus compañeros y compañeros del equipo de Gobierno. “Este año y medio habéis sido más una familia que compañeros de trabajo, siempre con una sonrisa cómplice o un abrazo necesario. Si algo ha hecho tan difícil esta decisión ha sido todo lo que significáis para mí. No sé qué he hecho para merecer tanto cariño”.

El equipo de gobierno lamentó su marcha, aunque dijo respetar la decisión tomada. La alcaldesa ha destacado la dedicación y el compromiso de Rodríguez Súnico durante su tiempo en el cargo, subrayando su importante contribución a las áreas que ha gestionado. “No tenemos más remedio que aceptarlo. Se nos va una gran persona con una gran vocación, que ha dado lo mejor”, dijo Aurora Salvador.

El equipo liderado por Aurora Salvador deberá ahora reorganizar las delegaciones que quedan vacantes tras la salida del edil. También está pendiente de saber quién ocupará su puesto como concejal. La siguiente persona en la lista de la Confluencia de Izquierdas es Victoria García.