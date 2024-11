El IES Virgen del Carmen de Puerto Real, ganador del Premio a las Buenas Prácticas Bilingües y Plurilingües de Andalucía

Exposición del trabajo 'We are what we eat, the Importance of Legumes’, realizado por todo el alumnado de 1° de ESO

Puerto Real/El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, ha presidido en Sevilla la entrega de los VII Premios a las Buenas Prácticas Bilingües y Plurilingües, que reconocen a seis centros educativos que han realizado proyectos interdisciplinares e innovadores en los que se hayan trabajado destrezas lingüísticas de manera colaborativa durante el curso 2023-2024. Este certamen, dirigido a los centros públicos bilingües y plurilingües que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, tiene como finalidad promover y distinguir las actuaciones que fomentan el aprendizaje de lenguas extranjeras y como instrumento al servicio de la mejora de la calidad de la educación. Las categorías de los galardones se dividen según su etapa educativa: Educación Primaria y Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional

En la categoría que engloba a Secundaria, Bachillerato y FP, el primer premio ha sido para el IES Virgen del Carmen de Puerto Real (Cádiz) por la práctica ‘We are what we eat, the Importance of Legumes’, que implica prácticamente todas las áreas no lingüísticas coordinadas por el área de lengua inglesa. Internacionalmente, el trabajo ha sido realizado también en la plataforma eTwinning y el producto final DEMO, no sólo está hecho en formato digital para promocionar el centro, sino que también presenta una pequeña muestra en papel, un libro de recetas de cocina de legumbres, y una representación teatral del alumnado presentando las propiedades de las legumbres. Además, la buena práctica ha sido ampliamente difundida a través de la página web del centro, la plataforma eTwinning, en un PADLET, y ha sido presenciada in situ por todos los centros bilingües de inglés de primaria de la localidad. En la recogida del galardón han estado presentes la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Isabel paredes, junto representantes de la dirección y comunidad educativa del centro.

Entrega del reconocimiento al IES Virgen del Carmen / DCA

La segunda posición ha sido para el IES Sierra de la Grana de Jamilena (Jaén), por su proyecto ‘Explore the World’. Por su parte, el tercer premio se le ha concedido al IES Ángel de Saavedra de Córdoba por la práctica interdisciplinar e internivelar Plurilingüismo, Inclusión e Internacionalización: situaciones de aprendizaje multidisciplinares en la enseñanza bilingüe.

En la modalidad de Infantil y Primaria, el primer premio ha sido para el CEIP Diecinueve de Julio de Bailén (Jaén) por el proyecto ‘Save our oceans’. El segundo premio en esta modalidad ha sido para el CEIP Narixa de Nerja (Málaga) por la práctica interdisciplinar ‘Olympic Games’; y el tercer premio para el CEIP Alfar de La Rambla (Córdoba) con el proyecto ‘The Moon’.

Quesada ha destacado la apuesta de la Junta por impulsar la internacionalizar de los centros educativos andaluces, “desde la equidad, participación, perspectiva de género, transparencia, eficacia y eficiencia, y con el objetivo de contribuir al éxito de todo el alumnado y a la mejora de la calidad de nuestro sistema”. “Estos premios, ha afirmado, ponen de relieve además el trabajo que viene realizando el profesorado, empleando metodologías innovadoras y dinámicas que responden a las necesidades de cada alumno o alumna”, ha afirmado durante el acto celebrado en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía.