Huelga en el SAS: “Con lo que cuesta coger una cita, podían avisar de que el médico no iba a aparecer”

Puerto Real/Lo que Pepi Rosendo se encontró este miércoles cuando acudía a la cita que tenía programada con su médico de familia en el Centro de Salud Ribera del Muelle de Puerto Real, fue un cartel en la puerta de la consulta en la que se advertía que el facultativo que la atiende estaba ejerciendo su derecho a huelga, por lo que no atendería la consulta programada durante la convocatoria. Es decir, de 08:00 a 11:00 horas, que es la franja horaria en la que se ha celebrado el paro en todos los centros del Sistema Sanitario Público Andaluz.

“La verdad es que podían haber avisado”, decía Pepi Rosendo con mucha indignación. “Estoy aquí sin desayunar y soy una persona diabética que se pincha cuatro veces al día. Me esperaré a las once de la mañana a ver si entonces me atienden”, relataba la mujer con indignación. “Yo entiendo que se tenga que hacer huelga, pero, con lo que cuesta coger una cita, podían avisar de que el médico no iba a aparecer y no que te encuentres con ese cartelito”, apuntaba.

Cartel que anunciaba la huelga en una consulta / C.P.

Como Pepi, otros usuarios en la misma situación: “Dos semanas llevo esperando para que me vean y me encuentro con esto. ¿Me verá el médico después, no? ¿O esas citas ya se pierden?”, se preguntaban entre ellos.

Este miércoles se ha celebrado el paro convocado por los sindicatos UGT, CC.OO, CSIF y SATSE, que, al margen de casos muy puntuales como el de esta vecina de Puerto Real, apenas ha tenido incidencias en el Centro de Salud Ribera del Muelle. El centro funcionaba prácticamente con normalidad. Según el delegado sindical de UGT en este centro, Rafael García, se han sumado al paro cuatro enfermeros de los once del turno de mañana. También tres facultativos de los nueve que pasan consulta durante la mañana, y otros tres del personal de administración y servicios.

“Yo no sabía ni que había huelga, pero la verdad es que me han atendido con normalidad en administración. Con las colas de siempre, que eso es ya la nueva normalidad”, decía José Antonio Vargas. “Me parece muy bien que hagan una huelga porque hay un deterioro en la sanidad, en la atención en general”, añadía.

Otra usuaria, que acudía a la consulta de pediatría con sus dos hijos, también había sido atendida con normalidad. “Sí que sabía que había una convocatoria de huelga porque yo trabajo en el hospital, pero tenía la cita para los niños cogida desde hace tiempo y la verdad es que hoy no lo tenia presente, me he acordado cuando he llegado aquí y he visto los carteles. Pero bueno, la pediatra estaba y me han atenido”, explicaba.

Entre las reivindicaciones de esta huelga se encuentra el cumplimiento del Acuerdo de Atención Primaria y de Carrera Profesional, la consolidación y aumento de las plantillas o la actualización de la Bolsa de Empleo Temporal del SAS sin notas de corte.