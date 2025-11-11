Homenaje a los soldados repatriados de la Guerra de Cuba
Homenaje a los soldados repatriados de la Guerra de Cuba / C. P.

La imágenes del homenaje a los soldados repatriados de la Guerra de Cuba en Puerto Real

Más de un siglo después de su muerte, los 104 soldados repatriados desde Cuba a finales de 1898 y fallecidos en el fuerte de San Luis de la isla del Trocadero reciben por fin el homenaje que la historia les debía. En el cementerio de San Roque de Puerto Real, donde fueron enterrados en fosa común, se celebró un acto solemne en memoria de aquellos jóvenes que murieron tras sobrevivir a la guerra cubano-hispano-norteamericana

Puerto Real rinde homenaje a los soldados repatriados de la Guerra de Cuba con un monumento en el cementerio

