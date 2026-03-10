'Hombres por el Feminismo': un año de pasos compartidos hacia masculinidades diversas y feministas en Puerto Real

Desde marzo del año pasado, un grupo de hombres de Puerto Real sensibles al feminismo viene reuniéndose mensualmente con el objetivo de construir formas de masculinidad comprometidas con los derechos de las mujeres y reflexionar sobre su papel como hombres en la lucha por la igualdad. Durante este tiempo, el grupo ha desarrollado espacios de formación, diálogo y reflexión compartida para analizar qué significa hoy ser un hombre feminista y cómo trasladar ese compromiso a la vida cotidiana, familiar y social.

Los integrantes del colectivo subrayan la importancia de situarse al lado de las mujeres en sus luchas y apoyar activamente sus reivindicaciones. “Queremos vivir en una sociedad donde todas las personas tengan los mismos derechos y donde la igualdad sea una realidad”, señalan. El grupo manifiesta además su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia de género ejercida contra las mujeres, desde la violencia psicológica, digital o económica hasta la sexual o física, y condena todas las relaciones basadas en la desigualdad. Asimismo, los participantes afirman su compromiso con la corresponsabilidad en los cuidados, la paternidad y las tareas domésticas, rechazando los privilegios y el poder que históricamente ha otorgado el sistema patriarcal a los hombres.

El grupo subraya además que, aunque las mujeres son las principales víctimas del machismo, este sistema también condiciona la vida de los propios hombres. Los modelos dominantes de masculinidad empujan a muchos hombres a mostrarse agresivos, competitivos o emocionalmente insensibles, incluso en sus relaciones con otros hombres, dificultando formas de convivencia más igualitarias y basadas en el respeto y el cuidado.

“En un contexto internacional, marcado por el avance de discursos fascistas, el debilitamiento de los derechos y el aumento de la violencia, consideramos necesario que los hombres nos posicionemos públicamente en defensa del feminismo, de la paz y de una sociedad más justa e igualitaria”, manifiestan. El grupo también destaca la importancia de visibilizar referentes masculinos alternativos frente a los modelos machistas que proliferan en redes sociales y que influyen especialmente en los jóvenes.

Tras un año de recorrido y después de haber participado y apoyado distintas actividades feministas celebradas en la ciudad, el colectivo presenta ahora públicamente su iniciativa bajo el nombre ‘Hombres por el Feminismo’, con el objetivo de seguir impulsando el debate, la formación y la acción social desde una perspectiva feminista.

“El 8 de marzo caminamos junto a miles de mujeres por las calles de la capital y hoy queremos seguir avanzando también en nuestra vida cotidiana y en nuestro entorno social”, explican.