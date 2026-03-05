La historia de Berta Cáceres, activista hondureña asesinada en 2016, protagoniza otro acto del 8M en Puerto Real

Los actos con los que el Ayuntamiento de Puerto Real está celebrando el 8M, Día Internacional de la Mujer, continuaron en la tarde de ayer en el Centro Cultural Rosa Butler, con la charla y proyección del documental ‘Las semillas de Berta Cáceres’.

El documental fue presentado por Dolores García de la asociación ‘Entrepueblos’, y llegaba a Puerto Real de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Fue Cati Bueno, activista de la APDHA, quien presentó a la ponente. A lo largo de más de tres décadas, Entrepueblos ha construido una red de solidaridad internacional con agentes sociales y movimientos alternativos feministas, ecologistas, populares, campesinos e indígenas de todo el mundo.

En la charla se resaltó la figura de Berta Cáceres, líder indígena, feminista y activista del medio ambiente hondureña. Una heroína para las poblaciones indígenas rurales que fue asesinada a tiros por defender su causa.

Acto celebrado en el Centro Rosa Butler / DCA

Galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2015, Cáceres fue considerada como una de las activistas ecologistas más importantes del mundo. Su historia, se recoge en el documental ‘Las Semillas de Berta Cáceres’, que se proyectó tras la charla.

El filme, creado por el Colectivo de Periodistas CONTRAST y la organización Entrepueblos, con la colaboración del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), reconstruye el contexto social, político y económico que rodeó el asesinato de Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El documental revela tanto los intereses empresariales y financieros implicados como la red de solidaridad internacional que surgió para exigir justicia.

Lorena Díaz, concejala de Feminismos, señaló que, con esta actividad, el Ayuntamiento busca promover la conciencia crítica y visibilizar la violencia que enfrentan las defensoras del territorio en América Latina y en otras regiones del mundo. “Berta no solo representa una vida arrebatada por intereses económicos, sino un símbolo de resistencia que continúa germinando en múltiples territorios”.

El asesinato de Berta Cáceres ha generado una gran red de complicidades entre movimientos sociales centroamericanos y europeos, para exigir justicia.