La Hermandad del Medinaceli responde a las críticas recibidas tras su salida procesional del Jueves Santo

Puerto Real/Una vez finalizada la Semana Santa, la Hermandad del Medinaceli de Puerto Real ha emitido un comunicado para intentar aclarar la polémica suscitada el pasado Jueves Santo, cuando la cofradía realizó estación de penitencia en la calle y lo hizo con la imagen de la Virgen de la Trinidad procesionando sobre ruedas, algo inédito hasta el momento en la Semana Santa de la Villa.

La Hermandad asegura que “un grupo de 20 mujeres portaron muy dignamente a la Virgen de la Trinidad durante su recorrido”. Serían, por tanto, 7 mujeres más, según el comunicado, de las que se pudieron ver en la procesión y en la foto de familia que la propia Hermandad publicó al término del desfile procesional.

Referente a la ausencia de varias antiguas componentes de la Cuadrilla, “lo que en último extremo dio lugar a que el paso saliera a ruedas”, la Junta de Gobierno ha querido aclarar lo ocurrido.

“Los hechos que generaron esta situación arrancan con una reunión el pasado mes de junio, entre miembros de la Junta de Gobierno y representantes de la Cuadrilla en la cual se trataron, entre otros temas, del reparto de los beneficios que generaría la tómbola gestionada por la cuadrilla y que se celebraría a la vez que la verbena patrocinada por el resto de la Hermandad a finales de julio. No hubo acuerdo y los representantes de la cuadrilla se retiraron de forma abrupta de la reunión muy indignada por lo que consideraron una propuesta muy injusta. La propuesta de la Junta de Gobierno fue compartir los gastos de la Verbena, es decir, tómbola, comida, bebida, actuaciones y demás gastos de la misma, para posteriormente repartirse entre cuadrilla y Hermandad, el 50 % de los beneficios”, aseguran.

Entiende la Hermandad que este desacuerdo debería haberse tratado y resuelto dentro de la Hermandad, pero “pronto tuvimos noticias de que se estaban produciendo publicaciones en redes sociales por parte de algunas cargadoras, en las cuales se acusaba a la Junta de Gobierno de poco menos que querer quedarse con dinero que no nos correspondía y esto es falso. En primer lugar, porque la Cuadrilla de Mujeres es un ente dependiente, no independiente, de la Hermandad del Cristo de Medinaceli y sujeta en todo lo que hace en nombre de la Hermandad a la Junta de Gobierno que por elección es la legítima representante de la misma”.

Insiste la Hermandad en que estas publicaciones, “algunas muy ofensivas hacia la Junta en general e incluso hacia nuestro Director Espiritual”, dieron lugar a la apertura de expediente a cinco de estas cargadoras que aún están en trámites de resolución.

“Queremos aclarar que en los últimos meses todas las costaleras menos las expedientadas han sido convocadas por 3 veces para conformar la cuadrilla bajo la dirección de nuevos capataces (entre ellas dos mujeres, compañeras de la cuadrilla y un hombre, uno de los fundadores de la misma). La respuesta a la propuesta fue casi nula e incluso nos presentaron exigencias por escrito suscritas por muchas de ellas, sobre quién debía ser la persona del capataz y que recaía en una de las expedientadas. ¿Cómo vamos a confiar en una persona que ha manifestado públicamente que no confía en la Junta de Gobierno de la Hermandad?”, dice el comunicado.

“En este documento, además se expresaba una total desconfianza hacia la Junta de Gobierno y un juicio injurioso hacia el capataz designado, y aunque bien es cierto que se ofrecieron posteriormente (el Viernes de Dolores) vía WhatsApp, ya no había margen de maniobra y además presentaban condiciones inaceptables. La Junta de Gobierno estima que personas que han dañado el buen nombre de la Cofradía y que no confían en la misma no deben tener posiciones de responsabilidad tan primordiales como dirigir y ser los pies de nuestra Titular”.

Con el comunicado, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Medinaceli quiere dejar claro que “es nuestra tarea seleccionar a las personas que participan en las entidades que nos conforman y nos representan y que, a pesar de que hemos tenido el ofrecimiento de hasta dos cuadrillas de hombres para suplirlas, dichas propuestas han sido rechazadas porque seguimos contando con la Cuadrilla de Mujeres para ser los pies de la Virgen, estando muy agradecidos a nuestra cuadrilla por todo lo que ha hecho en el pasado por la Hermandad y que ha sido mucho, pero que exigiremos a sus integrantes en primer lugar un compromiso firme con Nuestra Sra. De la Trinidad por encima del compañerismo o la amistad hacia personas que han perjudicado el nombre de la Hermandad. Seguiremos contando con las costaleras que quieran seguir y asuman esta condición esperando que al final se imponga la cordura”.

También han aprovechado para agradecer de forma pública “la actitud, ayuda y consejo de nuestro Director Espiritual, D. Jesús Fabra Vega, persona de gran humanidad que cuenta con el cariño de todos sus parroquianos y con el que la vida de la Parroquia se ha visto reforzada en los últimos tiempos”.

Finalmente, quieren dejar constancia de “alguna nota aparecida en redes sociales y que no se pueden definir de otra manera que como amenazas físicas hacia los componentes de esta Junta y su Director Espiritual. Esta Junta de Gobierno, legítima representante de nuestra Hermandad, no tolera amenazas y se reserva iniciar acciones legales contra cualquier persona que las emita”, finalizan.