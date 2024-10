La Gambilusa “se muda” de Puerto Real a la Fuente de la Zarza para evitar su extinción

Puerto Real/La concejala de Transición Ecológica y Medio Ambiente y el concejal de Urbanismo, Virginia Mena y José Montilla, han informado del inicio de un proceso de traslocación de sedimentos con quistes de gambilusa en el marco de acciones para el rescate de esa especie amenazada. Puerto Real es la única localidad mundial donde reside este pequeño crustáceo, que pertenece al grupo de los “camarones duende”, ya que son pequeños animales de cuerpo blando que nadan panza arriba en las charcas temporales. Muchos de ellos se consideran fósiles vivientes ya que sus ancestros habitaban las aguas someras del planeta hace 300 millones de años.

Este pequeño crustáceo fue descubierto hace 17 años como especie nueva para la ciencia. Acto seguido, considerando su alto riesgo de extinción, la Sociedad Gaditana de Historia Natural impulsó el proyecto de Conservación de Linderiella baetica y charcas temporales. Un tiempo después, se organizó un concurso escolar en el que participaron más de 1300 niños y niñas de Primaria de las provincias de Cádiz y Sevilla, lo que sirvió para ponerle el nombre común con el que conocemos a este particular animal acuático: la gambilusa. Tras la venta de la parcela de Entrevías, que lleva consigo la ocupación del hábitat de la gambilusa, el equipo de gobierno ha buscado las mejores opciones posibles para salvar esta especie, colaborando junto con el promotor, Proviaf, en acciones dirigidas a crear nuevas poblaciones viables que eviten su extinción.

De esta forma, ya se ha iniciado el proceso de traslocación de sedimento de la laguna de la parcela privada de Entrevías, que contiene los huevos de resistencia o quistes de esta especie, al monte público, Fuente de la Zarza, con el objeto de establecer las mejores condiciones para su conservación. Este paso es solo el principio de un largo camino pionero hacia la creación de nuevas poblaciones de la gambilusa.

Montilla quiere agradecer la cooperación del delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Cádiz, Óscar Curtido, por su pronta respuesta y ayuda para la nueva ubicación y la implicación y asesoramiento del equipo del proyecto de la Sociedad Gaditana de Historia Natural para dar este importante paso.

Desde el proyecto de conservación de la Gambilusa señalan que el proceso que se inicia ahora es pionero ya que no se conocen experiencias previas de traslocaciones exitosas de estos animales. Los dos ensayos previos realizados en las proximidades de la laguna de Los Tollos y en el Cortijo de la Vega de Puerto Real no han dado los frutos deseados. No obstante, el volumen de sedimento que se ha desplazado en esta ocasión gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real y el promotor, servirá de inóculo en charcas temporales de nueva creación, con el objetivo de constituir una nueva población viable y duradera. No obstante, habrá que esperar aún varios años para confirmar el éxito de esta iniciativa.