Decepción tras intentar reflotar sin éxito la 'Elección de Damas de la Feria' de Puerto Real

Puerto Real/El anuncio de la Asociación de Damas y Caballeros de la Feria de Puerto Real de suspender este año la elección, “ante las dificultades que afronta la entidad para realizar un certamen de tal envergadura, tanto a nivel económico como de recursos humanos”, parecía haber zanjado (al menos este año) un asunto que en los últimos años ha generado cierta controversia, ya que el certamen ha tenido altos y bajos dependiendo del gobierno municipal en cada momento.

Cuando la Asociación anunció su retirada, un grupo de ciudadanos, encabezado por el exconcejal de Fiestas, Salvador Catalán, tendió la mano a la Asociación y al propio Ayuntamiento para evitar que se perdiese. Sin embargo, tampoco ha sido posible reflotarlo y ha acabado generando un malestar entre quienes salieron a su rescate.

Catalán Selvático, que estuvo al frente de Fiestas en la legislatura 2007-2011, dice respetar el trabajo que la Asociación de Damas ha realizado desde el 2017 cuando el gobierno municipal de entonces (Sí se puede y Equo) eliminó la elección del programa municipal. Aunque reconoce no estar muy de acuerdo con la gestión de la entidad en los últimos años, valora “el exquisito trabajo, esfuerzo y dedicación que esta asociación ha venido realizando, especialmente en su etapa inicial”.

Según relata en un comunicado que ha hecho público, su intención era contribuir a que esta tradición no tuviese un parón y se pudiese celebrar este año. Coincidió con otras personas con la misma inquietud y contactó con la Asociación de Damas, por si necesitaban algún tipo de ayuda. “Nos dieron las gracias, pero la respuesta fue que no y se remitían a lo que ya habían anunciado en su comunicado”, asegura Catalán.

Así, explica que se pusieron a trabajar y lograron que una entidad, “con una más que demostrada experiencia y magnífica aportación a las fiestas de nuestro pueblo, abanderase por este año el certamen de elección de las Damas; igualmente estábamos trabajando en la financiación”. Esa entidad estaba dispuesta a colaborar este año, con la idea de que, si para el siguiente, la Asociación de Damas deseaba continuar con el certamen, lo retomase ella.

Con esa propuesta se reunieron con la concejala de fiestas, Nazaret Ramírez, y posteriormente con la Alcaldesa, Aurora Salvador, solicitándole colaboración para celebrar el certamen. “Nos atendieron muy bien y nos mostraron su apoyo y participación en la organización del evento, comprometiéndose en facilitar todo lo concerniente a personal e infraestructuras, tal y como habían realizado en la pasada feria con la Asociación”, asegura el exconcejal. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el Ayuntamiento quería compartirlo con la Asociación de Damas, para evitar malestar tras la decisión de esta de no convocarlo.

“Todos entendíamos que no debía de existir ningún problema, pues nuestro objetivo, como el de la Asociación de Damas, es que se pudiese celebrar el certamen en la Feria 2025. Así que pedimos que ese contacto se hiciese rápido, pues íbamos extremadamente justos de tiempo para convocar el certamen”, recuerda.

Y así fue. Ese mismo día, después de haber estado reunida con la Asociación de Damas, la alcaldesa contactó con Catalán por teléfono. “Me comunicó que no iban a impedir que celebrásemos el certamen, que podíamos organizarlo por nuestra cuenta, pero que el Ayuntamiento no iba a participar ni colaborar. Que había estado reunida con la Asociación de Damas, que respetaba su decisión y que la Asociación ya tenía cerrado un programa de actividades (para todo el año) con el Ayuntamiento, donde continuaría un año más la Reina elegida el pasado 2024”, ha relatado el exconcejal de Fiestas en una carta abierta.

Salvador Catalán asegura que se quedó perplejo ante el cambio de postura municipal. Recuerda que “la Asociación de Damas ha manifestado que no tenía inconvenientes en que cualquier entidad organizase el certamen de elección de Damas y que ellas no iban a ser partícipes de nada”. En la lectura que el exconcejal hace de esto, analiza que “la Asociación de Damas tampoco ha manifestado alegría al tener conocimiento de que otra entidad y grupo de personas querían organizar el certamen de elección, con la intención de que este año no hubiese un parón. Ello hace pensar y da la sensación de que parece que la Asociación trabaja en torno a sí misma”, manifestó Catalán.

“Ahora –lamenta Catalán- es muy tarde y casi da igual quien o quienes puedan tener la culpa. Lamentablemente, este año, la Feria 2025 no celebrará el tan tradicional certamen de elección de Damas. Aunque intenté que la Alcaldesa reconsiderara su postura y meditara su decisión, fue en vano”.

“Seguimos perdiendo cosas. Desde 1958, el certamen ha sido un símbolo del inicio de nuestra Feria, donde las familias y jóvenes de la localidad esperaban con mucha ilusión y entusiasmo el tan tradicional acto de elección. Es una inmensa lástima que, de nuevo, este año 2025, Puerto Real deje de escribir en su historia, una de sus más bonitas y entrañables tradiciones. Nuestra Feria, que en estos últimos años no está en sus mejores momentos, debido entre otras razones a la escasa afluencia y a la escasa presencia de casetas de entidades o asociaciones locales, queda ahora un poco más debilitada sin el tradicional acto del miércoles”.